UTECA denuncia la "posición marginal" de la televisión gratuita en los televisores

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha lanzado esta semana una campaña en televisión con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el derecho que le asiste a tener un acceso directo y sencillo a la televisión gratuita en los televisores conectados a internet. Los dos anuncios de la campaña visibilizan la dificultad para encontrar los canales de televisión gratuita en los nuevos televisores, ya presentes en el 86% de los hogares de España.

Gestos cotidianos y universales, como beber un vaso de agua o ver “la tele de siempre, la que ven millones de personas cada día”, no deberían complicarse con interminables pasos intermedios sin sentido, explican los anuncios que los canales de los asociados de UTECA han comenzado a emitir esta semana.

A juicio de UTECA, la práctica de primar determinados contenidos en la pantalla de inicio o el mando sin tener en cuenta el interés general colisiona con el derecho de la ciudadanía a acceder de forma rápida y sencilla a la oferta de canales de la TDT, la única que facilita un acceso universal y gratuito a una diversidad y pluralidad de programas e informativos.

47,1 millones de usuarios únicos

La campaña destaca que la complejidad del acceso a la televisión gratuita en las Smart TV contrasta con la penetración y el liderazgo de este modelo de televisión. En la temporada recién concluida un 99% de la población ha conectado con los canales de la llamada televisión tradicional, lo que supone 47,1 millones de usuarios únicos, según datos del medidor oficial Fifty5Blue.

El espacio ocupado en la pantalla principal del televisor no se ajusta tampoco al tiempo dedicado al consumo de los distintos contenidos audiovisuales, aplicaciones o juegos. Según UTECA, durante la temporada 2025/2026 la ciudadanía ha mostrado que el 75% del tiempo de uso del televisor se ha destinado al visionado de las televisiones tradicionales, quedando repartido el 25% restante entre juegos, aplicaciones y diversos canales de 'streaming'.

Bien de interés general

A los datos de consumo y penetración hay que sumar la percepción social: el 94,6% de la ciudadanía considera la televisión gratuita un bien de interés general y el 79,4% cree que ejerce una función de cohesión social, según datos del Barómetro 2025 realizado por UTECA en colaboración con Dos 30 y Sigma Dos.

Noticias relacionadas

UTECA denuncia así la discriminación por la infrarrepresentación de la televisión gratuita y la posición marginal o directamente escondida en las pantallas de inicio y los mandos de los televisores conectados.