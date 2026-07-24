Fumar mata

Tan tranquila que transcurría ayer la mañana, mientras poco a poco iba desapareciendo el alud de teorías absurdas de comunicadores argentinos quejándose de la injusticia del resultado de la final del Mundial, incluso inventándose videos de balones que jamás traspasaron la línea de gol y que durante el partido nadie protestó, soportando los calores de la mejor manera posible… hasta que en el transcurso de la tertulia en 'Más espejo público', en Antena 3, apareció la tertuliana Gema López.

Todo ello con el trasfondo de la Ley antitabaco. Debo decir que yo confiaba bien poco cuando en 2005 se prohibió fumar en bares y restaurantes a excepción de zonas habilitadas y se obligaba a los fumadores a tomarse el cortado en la calle, eso sí, con un cigarrico en la mano.

Pues en esto que Gema López salió al paso criticando la prohibición de fumar en las terrazas, playas y espectáculos al aire libre y amenazó con marcharse del país: “Es que no voy a poder vivir y me van a amargar la existencia”. Si no fuma, claro. Pero la siguiente perla no tuvo desperdicio: “Entiendo que en un centro de salud no se pueda fumar, ni tampoco en los colegios… pero me parece mal que me vendan tabaco dentro del bar y no me dejen consumirlo fuera”.

Dentro y fuera. Cerca y lejos. Todo un maravilloso recuerdo del personaje de la rana Gustavo, en Barrio Sésamo, cuando prescribía la diferencia entre dentro y fuera. Me pregunto si Gema López realiza afirmaciones semejantes, entre dentro y fuera, cuando compra papel higiénico. ¿O sólo vale para el tabaco y lo que le interesa?

Reconozco que soy muy poco tolerante con el tabaco y los olores en general. Sobre todo con el olor de los dedos de la gente que fuma. No soporto el olor a fritanga en restaurantes, de los que sales con la ropa impregnada y con un hedor que te persigue todo el día y cuando llegas a casa la ropa camina sola hacia la lavadora. Soy de los que tras poner un pie en restaurante, y si a los dos segundos noto el sabor del aceite cocinado varias veces, abandono el recinto.

Noticias relacionadas

Y Gema clamó: “Si aquí me siguen los fotógrafos, no puedo hacer topless y no puedo fumar pues lo tengo facilísimo. Me tendré que ir fuera de España donde pueda hacer estas cosas.” En fin, Gema. Fumar mata, molesta y apesta. A Gema y a los demás.