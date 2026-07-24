DMAX celebra el Día Alienígena con un maratón de 24 horas de documentales

Un mes de julio de hace casi ocho décadas, la pequeña localidad de Roswell (EEUU) fue escenario de un incidente que los expertos achacaron a alienígenas y que ha dado lugar a que cada verano se conmemore el Día Mundial de los Ovnis. Un año más, DMAX se une este sábado 25 de julio a esta celebración con el Día Alienígena, con cerca de 24 horas ininterrumpidas de series, documentales y programas especiales sobre el tema.

La jornada incluye maratones de episodios de varias series emblemáticas del canal. Como ‘Alienígenas’ (desde las 11.00 horas), que lleva más de 20 temporadas recorriendo el planeta junto a los más reconocidos arqueólogos y ufólogos internacionales para hallar evidencias de la presencia alienígena en la Tierra desde hace milenios.

Archivos desclasificados

También 'Evidencias de lo inexplicable' (19.05), que analiza posibles casos de avistamientos de ovnis, abducciones y muertes extrañas a partir de imágenes reales captadas por una cámara; y 'Extraterrestres: ellos están entre nosotros' (23.25), que, de la mano del experto Lorenzo Fernández Bueno, investiga distintos sucesos con posible origen extraterrestre, algunos más famosos y otros totalmente desconocidos, producidos en territorio español.

En la sobremesa, DMAX introduce a los espectadores en la investigación definitiva del suceso que dio origen a esta celebración del fenómeno OVNI con la emisión del documental ‘Roswell: 75 años después’ (15.45), que pone al descubierto las últimas investigaciones realizadas a partir de archivos desclasificados sobre los sucesos registrados en esta localidad de Nuevo Mexico.

Avistamientos

Esta producción documental de casi dos horas de duración reúne testimonios de testigos de avistamientos, personas que aseguran haber sido abducidas y reconocidos científicos que analizan por qué el incidente OVNI sucedido hace casi 80 años y el misterioso Área 51 siguen alimentando la fascinación de la gente por la vida extraterrestre. El programa combina material de archivo recientemente desclasificado con recreaciones CGI para revisar las teorías sobre restos de naves, cuerpos recuperados y encubrimientos militares

Además, desde las las 7.00 de la mañana del sábado y hasta las 5.00 de la madrugada del domingo, DMAX ofrece otras series del género como ‘Expedientes extraterrestres: reabiertos’, que investiga los detalles de avistamientos OVNI sucedidos en el pasado alrededore del planeta; ‘UFO witness’, que nos descubre los casos y testimonios de personas que aseguran haber asistido a un suceso de posible origen extraterrestre; ‘El libro de los secretos de EEUU', que pone el foco sobre la enigmática Área 51, la base militar secreta más famosa del mundo; y ‘Alienígenas en Alaska’, que trata de probar que los humanos no estamos solos en el universo investigando fenómenos extraños registrados en la remota Alaska.