Rumore, rumore…

Como ya avancé hace unos días, Josep Pedrerol & The Wailers ya han aterrizado en Mediaset para arrancar 'El chiringuito'. ¿Cuándo lo harán? Pues con el inicio de la Liga, a partir del sábado 15 de agosto. Justo, la Primera de las grandes ligas europeas en empezar. La Liga que se encuentra al sur de Europa arrancará desde con una temperatura de 30 grados por partido. El 21 comienza la Premier y la Liga de Francia, el 22 el calcio y el 28, la Bundesliga.. ¡Cómo se nota que los gestores de la Liga y de los 42 clubs ni se visten de corto ni corren por el césped!

Pero hay algo todavía más vergonzante: que los futbolistas, únicos actores presentes de esta industria, junto con los árbitros, callan la boca y no se plantan. Qué vergonzosa actuación de la Asociación de futbolistas Españoles, la AFE, que en otras épocas montaba una huelga en menos que canta un gallo. Con esta ola de calor que parece eterna y que nos invita a estar todo el día bajo el agua, un día tendremos un susto serio, sea en el césped, o sea en la grada.

Perdón: vuelvo a “El Chiringuito”, que creo que por el mismo precio podían haberse currado un poquito más el “nuevo” logo, aunque la gente le importa bien poco. Pedrerol & Company van ocupando espacios en el sofá de Mediaset. ¿Que habrá víctimas colaterales? Siempre las hay. Pero que nadie descarte que de una noticia que a priori sea incómoda, a la larga sea beneficiosa. La vida nos regala ejemplos a patadas que cerramos con la expresión: “no hay mal que por bien no venga”.

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Y más que un rumor, como reza esta expresión tan popular… “No se podía saber”. A falta de verificar la oficialidad del nombramiento, Javier Ruiz, uno de los artífices del éxito de 'Mañaneros', en La1, apunta a La séptima, y lo hará dando la cara para presentar un programa, y además como un importante directivo de la nueva casa. Eso ocurrirá a principios de noviembre. Al final se ha resuelto el enigma porque queda claro que el comunicador valenciano no ficha como director de contenidos ni de 13TV ni de EltoroTV. Que quede claro, para evitar a quienes se escandalizan: es ironía, broma, distensión. El trabajo lo va a tener ahora el Director de TVE, Sergio Calderón, para encontrar un recambio que otorgue a la pública unos resultados similares.