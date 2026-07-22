HBO sorprende a los fans de 'Euphoria' con un inesperado especial de la serie

Hace casi dos meses, HBO puso punto y final a 'Euphoria' con la emisión del último capítulo de la tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya, donde Rosalía había debutado como actriz. En su última tanda de episodios, la ficción creada por Sam Levinson había dado un giro hacia el 'thriller' e incluso el wéstern, mostrando cómo los personajes se adaptaban a la difícil vida adulta después de haber dejado el instituto. No todos ellos salían bien parados, ya que se registraban unas cuantas muertes, algunas de lo más angustiosas.

Ahora, la plataforma ha decidido hacer balance de la impronta que ha dejado la serie, que empezó mostrando el lado más oscuro de la adolescencia y nunca ha escatimado en las escenas de drogas, sexo y violencia, y este viernes 24 de julio estrena 'Euphoria: echando la vista atrás', un especial trufado de entrevistas con los principales actores.

Muy jóvenes

Muchas de ellas pertenecen a sus primeros años encarnando a los personajes y se les puede ver muy jóvenes. Está, cómo no, Zendaya (que interpretaba a la atormentada Rue), pero también Jacob Elordi (Nate), Hunter Schaffer (Jules), Sydney Sweeney (Cassie, que recuerda cómo grabó el piloto con solo 20 años), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi)...

Y dos actores que murieron en el camino: Angus Cloud (Fezco), a causa de una sobredosis en 2023, y Eric Dane (Cal), que falleció el pasado mes de febrero debido a la ELA que padecía. "Trabajar en esta serie ha sido la experiencia más intensa de mi carrera", se le escucha decir a Dane, que ya había participado en otros grandes éxitos televisivos como 'Anatomía de Grey'.

Marcada por la tragedia

El actor tuvo tiempo de aparecer en un capítulo de la última temporada, en el que daba un discurso durante la boda de Nate y Cassie, cosa que no pudo hacer su compañero Cloud. Eso sí, Levinson no quiso matar a su personaje, sino que prefirió escribir que Fezco seguía con vida pero cumpliendo pena en prisión.

Sydney Sweeney, desnuda en 'Euphoria' / HBO Max

Aunque el rodaje de 'Euphoria' ha estado marcado por la tragedia por culpa de estas dos muertes, la serie ha lanzado la carrera de algunos de sus jóvenes intérpretes. Sobre todo, las de Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney.

A la protagonista, el papel de Rue le ha valido para marcar un hito en los Emmy y convertirse en la actriz más joven en ganar dos veces un premio, una hazaña que podría ampliar ya que vuelve a estar nominada por la última temporada. Este año, además, está siendo de lo más intenso para ella, todo un icono en las alfombras rojas: viene de estrenar 'El drama', 'La odisea' y dentro de poco la veremos también en 'Spider-Man: Brand New Day' (que llegará el 29 de julio) y 'Dune: parte tres' (en torno al 18 de diciembre).

Nominación al Oscar

Elordi ha optado este año a un Oscar por su trabajo en 'Frankenstein', de Guillermo del Toro; ha protagonizado 'Cumbres borrascosas' junto a Margot Robbie y, el próximo 26 de agosto estrena en cines 'La constelación del perro'.

Sweeney, cuyo personaje en la última temporada de 'Euphoria' ha generado mucha controversia por sus desnudos y su trama relacionada con OnlyFans, ha aparecido en 'La asistenta' y tiene nada menos que nueve proyectos a la vista, como la nueva versión de 'Sleepy Hollow'.