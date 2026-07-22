Los 60 años de Los 40

La cadena de emisoras Los 40 (abreviatura del nombre de su archiconocido programa “Los 40 principales” que inicialmente emitía bajo el título ”El gran musical”) está celebrando durante todo 2026 su sexagésimo aniversario. Un programa especial semanal cuya emisión capitanea el gran Tony Aguilar, una referencia única de la radio musical en España.

Durante el espacio han pasado nombres históricos de la casa y ex locutores de la emisora, en la que algunos de ellos ya no están. Nombres como Rafael Revert (fundador de la marca “Los 40 principales”); además de Toni Sánchez, que es el actual director de la cadena; José Antonio Abellán, Juanma Ortega, Sira Fernández o el propio Fernandisco. Con muchos de ellos hemos iniciado los días y hemos empezado a escuchar la radio con auriculares puestos. Este próximo domingo el especial contará con Luis Merino, Frank Blanco, Cristina Boscá, o Dani Moreno (el gallo), entre otros…

¿Puedo saludar?

Un factor que casi poco a poco y en silencio estamos perdiendo sin darnos cuenta: las intervenciones de los oyentes con llamadas telefónicas en directo. Es evidente que su presencia va desapareciendo paulatinamente. Ahora se estila más la llamada al buzón de voz, o enviar una nota de voz a través de un número de whastApp del programa, para poder posteriormente editarlo y recortarlo y, en su defecto, emitirlo por antena. O no. Se trata si duda de mandar en el producto final.

¿Restricciones de libertad? ¿Otra forma de censura? No debería extrañar por cuanto se trabaja para los oyentes pese a que su dosis de opinión se reduzca en antena. Además, el término "censura" suena raro porque estamos en 2026, pero podría ser una manera de llamarlo. Tampoco sería incorrecto evitar cualquier opinión inadecuada o que vaya contra algo o alguien de la emisora. Para defenderse, la excusa de la radio actual la atribuye a dotar el programa a un mayor ritmo y evitar llamadas de oyentes que se hagan demasiado laaaaaargas.

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De esta manera, la conocida expresión en forma de pregunta, "¿puedo saludar?", que siempre ha sido una de las últimas frases que utilizaba un oyente que llamaba a una emisora… se desvanece y va pasando a mejor vida. La interacción entre locutor y oyente merece sin duda su continuidad, lanzando los miedos al cubo de la basura.