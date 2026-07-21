El Mundial de La2 Cat

Tras los treinta y nueve días de un Mundial que suele catapultar las audiencias de las cadenas que tienen sus derechos de emisión, y después de referirme hace días a Dazn por su buen trabajo, hoy le toca el turno a la propuesta de La2 Cat, cuyos registros de audiencia (en Catalunya, lógicamente) han superado todas las expectativas. Pero no ha sido sólo las audiencias.

El tono

Pero por encima de todo me quedo con el tono, con la banda sonora y la manera sobre cómo ha sonado esa narrativa; una manera diferente de expresar lo que ha ocurrido antes y después campo, atractiva y sin alaridos, lejos de la épica y de bramidos propios de otras épocas. Que un partido de futbol es tan sólo un partido de fútbol, y se puede explicar de otra manera. Mi felicitación por tanto a Albert Font y a Joan Carles García que, con los comentarios de Olga García y Lluís Carreras, han sabido encontrar el discurso con un tono correcto entre lo periodístico y lo conversacional, sin pisarse entre ellos. La aportación inigualable y los datos de Marc Brau, todo bajo la batuta de Gemma Nierga, y las aportaciones humorísticas de Edu Mutante han puesto la guinda al pastel, combinando un difícil equilibrio entre información y distensión. Nada más. Y nada menos. La propuesta no ha venido firmada por ninguna productora externa, sino la propia casa, con Arseni Cañada, subdirector del canal; Laura Folguera, directora de contenidos y Oriol Nolis, director de La2Cat. Me lo explicaron en abril con una ilusión que me llamó la atención.

De la desconexión a la marca

La prueba más fehaciente de la reinvención de La2 Cat se basa en una desconexión que siempre ha existido, porque sus orígenes datan desde los históricos estudios en Miramar para establecerse en Sant Cugat, desde 1983, y que desde el pasado mes de octubre se conoce con la marca La2 Cat.

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Los profesionales de la restauración suelen argumentar que cuando la materia prima es óptima el resultado final del menú siempre está de acorde con su nivel. Realizando un paralelismo similar en la industria de la televisión, si la programación de La2 Cat ha sido atractiva en sus nueve primeros meses de vida, resulta evidente que el resultado final ha sido el buscado, aunque sólo sea, al menos de momento, durante unas horas al día.