Berto ficha a Sílvia Abril para hacer de hija de Buenafuente en su serie 'El otro mundo': "Nunca lo vi venir"

Hace tres años, Berto Romero se puso a cazar fantasmas en 'Al otro lado', la serie de Movistar Plus en la que mezclaba comedia y terror. Entonces su personaje, el periodista especializado en fenómenos paranormales Nacho Nieto, se enfrentaba a un 'poltergeist'. En la segunda temporada de la ficción, rebautizada como 'El otro mundo' y que se ha estado rodando desde mayo en Barcelona, vivirá otra experiencia fuera de lo común, aunque de otra índole: es abducido por extraterrestres.

El pasado viernes finalizó en la capital catalana la grabación de los nuevos episodios, que vuelven a contar en su reparto con Eva Ugarte y Andreu Buenafuente, en lo que supondrá el regreso del 'showman' catalán a la televisión después de su baja laboral que le impidió dar las campanadas en TVE el pasado Fin de Año.

El expresentador de 'Futuro imperfecto' vuelve a meterse en la piel del fantasma del doctor Estrada, uno de los tótems del periodismo de lo paranormal. Y sigue igual de incorrecto y trasnochado que siempre: "Hago lo mismo que en la primera temporada, pero más rato", resume Buenafuente.

La evolución de Juana

La que sí que ha evolucionado es Juana, el personaje de Eva Ugarte. "En la anterior temporada vimos que tenía la revelación que había bloqueado de niña y se daba cuenta de que tenía un don. Ahora ya no puede frenarlo y está ejerciendo como médium", adelanta la actriz que hizo de mujer de Berto en 'Mira lo que has hecho'.

Eva Ugarte y Berto Romero, en la serie 'El otro mundo' / MOVISTAR PLUS

Pero el fichaje más llamativo de la temporada es Sílvia Abril, que interpreta a la hija de Buenafuente. "Como con los fantasmas el tiempo no pasa puedo hacer este personaje", comenta la intérprete. "Mira que me he imaginado cosas, pero esta no la vi venir", bromea el 'showman' sobre el papel que hace en la serie su mujer en la vida real.

"Es un personaje pequeño pero muy especial", afirma Berto. "En la primera temporada ya jugábamos con la idea de que Andreu y yo, que tenemos la relación que tenemos, hacíamos el papel de maestro y alumno, y aquí nos pareció divertido jugar un poco también", señala el creador, protagonista y codirector de la serie junto a Alberto de Toro, que cree que esta segunda entrega es "mucho más ambiciosa".

La reacción de Iker Jiménez

"No solo porque hay más efectos, sino por todo lo que ocurre: nos metemos con los medios, con los 'aliens', con el terror... Así que tocamos muchos más palos", recalca. Porque en esta nueva temporada, Nacho entra como colaborador en el programa de Gorka Romero (Nacho Vigalondo), 'Nueva Era', un 'show' que recuerda a 'Cuarto milenio'.

"Mi personaje es un tipo que lleva 50 años trabajando en pódcasts y medios alternativos y ahora entra en la televisión por la puerta grande y, encima, lo abducen los extraterrestres", explica Berto, que asegura que Iker Jiménez no le ha llamado para quejarse por haber creado un personaje parecido a él. "De hecho, nos llegó que le gustó", recalca.

Eva Ugarte, Andreu Buenafuente y Berto Romero, en la serie 'El otro mundo' / MOVISTAR PLUS

"En ningún momento hemos querido ir a clonar ningún caso ni a retratar personajes", insiste. "Es verdad que ves a Gorka Romero y su programa y una referencia clara puede ser Iker Jiménez, y el personaje del doctor Estrada puede remitir a Jiménez del Oso o Germán de Argumosa. Pero siempre nos movemos dentro de un dibujo que no pretende ser puntilloso ni detallista, aunque luego mucha gente se vea retratada".

Jiménez del Oso

Es lo que les pasó ya en la primera temporada: "Conozco a gente que había trabajado con Jiménez del Oso que me dijo que Estrada hacía cosas igual que él. Pero es que yo ni le conocí ni me había informado expresamente", confiesa Berto. Pero aquí el misterio es fácil de resolver: sus años como fan del género le aportan ese bagaje.

"Yo he sido consumidor de programas de misterio durante unos 10 años de mi vida, en los que me empapé de todo lo que había. Por eso tengo en mi cabeza un montón de material de este tipo, aunque esté todo muy desordenado, y al escribir la serie han ido saliendo muchas cosas", subraya.

Por eso confiesa que nunca han ido a hacer sangre. "Esta serie está hecha por un fan del misterio, que soy yo, y no vamos a ridiculizar a este tipo de periodismo. Creo que lo mostramos con una mirada muy tierna y muy nostálgica", afirma.

"A mí me produce mucha ternura un periodista que se pasa toda la vida persiguiendo ovnis o fantasmas y que no los encuentra nunca y, para mí, rodar una serie en la que sí que tienen contacto con ellos me parece una forma de hacer justicia poética", apunta. "Además, planteamos qué ocurriría en nuestro país si esto se produjera", adelanta. El estreno está previsto para 2027.