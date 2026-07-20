J Kbello, ganador de 'Tu cara me suena 13': "Eurovisión se ha ido degradando con la participación de ciertos países"

El pasado viernes, J Kbello se convirtió en ganador de la 13ª temporada de 'Tu cara me suena' después de emocionar al jurado (y al público, que era el que votaba) con su imitación de Hugh Jackman en la película 'El gran showman', cogiendo el testigo de Melani García. El cantante gaditano decidió repartir el premio benéfico de 30.000 euros con la segunda clasificada, María Parrado.

—En 'Tu cara me suena' ha habido más casos de vencedores de galas que delegan su premio, pero no es tan habitual que el ganador del programa lo comparta. ¿Necesitaba que su querida María ganara también, aunque fuera simbólicamente?

Yo es que he estado todo el concurso ahí con María: primero, segundo.... Viendo cómo estaban las cosas, podía imaginarme que se iba a quedar entre nosotros dos. Que hubiera ganado yo o que hubiera ganado ella me habría alegrado de la misma manera. El premio era tan mío como de ella porque durante cuatro meses hemos compartido podio. Quiero mucho a María. Es mi amiga, pero en estos cuatro meses se ha convertido casi en una hermana. Además, de alguna manera, todo empezó con ella. María fue una de las compositoras de 'VIP', la canción con la que yo me di a conocer. No había ninguna rivalidad. Era más bien: quiero compartirlo contigo porque siento que eres igual de ganadora que yo.

—Martín Savi, otro de los concursantes, dijo en la final que lo más importante para un artista es la humildad. Aparte de su talento, ¿está orgulloso de que esa sea una de las características que le definen?

Yo creo que, en el momento en que un artista pierde la humildad, deja de ser artista. Cuando eres humilde tienes esa capacidad de querer aprender de todo: de los demás, de buscar inspiración en cualquier sitio... Cuando pierdes la humildad, te crees mejor que nadie, dejas de aprender y te quedas anticuado. Además, si yo pierdo la humildad, mis padres me pegan un sopapo (ríe). Está feo decir de uno mismo que es humilde, pero como no lo he dicho yo... Pero sí, la humildad debería no perderse nunca, porque entonces también pierdes tu esencia.

—Cuando pudo elegir canción, escogió una de 'El rey león', y para la final, eligió otro musical. Como también es bailarín, ¿le gustaría desarrollar su carrera por ahí?

Yo, en realidad, empecé a cantar por los musicales. Hacía musicales benéficos y más locales. ¿Me gustaría estar en un musical? Sí. ¿Tengo tiempo? No. Estoy muy centrado en mi carrera, en mis canciones, y la verdad es que no tendría tiempo. Además, vivo en Cádiz y tendría que irme a Madrid. Valoro mucho poder vivir en mi tierra. Soy muy feliz viviendo donde me crié y espero que sea así durante toda mi vida.

—Ya tenía experiencia en 'talents', porque estuvo en 'Cover night'. ¿Qué ha significado para usted participar en este tipo de programas?

Me ha dado visibilidad, que es lo primero que todo artista quiere y necesita. También me ha dado muchísimo aprendizaje: saber cómo funciona la tele y, sobre todo, darme cuenta de que la gente en su casa te quiere más por ser como eres que por crearte un personaje. Durante mi trayectoria televisiva, que tampoco es muy larga pero ha sido intensa, he visto a muchas personas crearse personajes que luego no les han ido bien. Hacer un personaje durante tu vida normal no es fácil, a no ser que seas un pedazo de actor, y entonces igual deberías dedicarte a la actuación. En los 'talents' aprendes cómo tomarte las cosas y también que a veces no depende solo de tu talento, sino de factores externos. No hablo de 'Tu cara me suena', que creo que lo he vivido de otra manera, pero sí he aprendido que tienes que ser tú, al cien por cien. La gente te va a comprar por cómo eres, no por lo que crees que quieren que seas.

—También participó en el Benidorm Fest. ¿Se plantea repetir?

No.

—¿Por qué ese 'no' tan tajante?

Porque creo que todo lo que tenía que hacer en el Benidorm Fest ya lo hice. Siento que debería ser una plataforma para artistas emergentes. En España hay muchísimo talento completamente desaprovechado y a veces se da prioridad a otro tipo de cosas, a factores que no son precisamente hacer relucir ese talento. Yo entré en el Benidorm Fest porque me hacía ilusión representar a España en Eurovisión, pero ahora mismo esa posibilidad no está. Creo que hay que dejar paso a personas que estén como yo estaba, que no podían expresarse artísticamente. Y ya se verá si volvemos a Eurovisión o si cambian las cosas.

—¿Se lo pensaría entonces si existiera la posibilidad de ir a Eurovisión?

Depende también de cómo sea el concurso. Creo que el certamen se ha ido degradando con los años, especialmente con la participación de ciertos países con los que no estoy de acuerdo. No expresaría mi arte en un concurso que creo que no está políticamente correcto. Tendrían que cambiar muchas cosas. Pero si Eurovisión fuera como era hace 20 años, obviamente estaría encantado de representar a mi país. Sería mi mayor orgullo.

—En la final, cuando cantó emocionó a Lolita, que dijo que en España hay mucho talento, pero que los que llenan estadios son los de fuera. ¿Está de acuerdo?

Creo que en España hay mucho talento, pero también creo que, si un artista llena estadios, sea de aquí o de fuera, es por mérito suyo. Hay que valorarlo. También hay españoles que llenan estadios: Aitana, Lola Índigo, Abraham Mateo, Manuel Carrasco… Es verdad que a veces tenemos cierta predilección por buscar fuera lo que también tenemos aquí. Pero para mí hay muchos referentes musicales de fuera a los que iría a ver en concierto y tiene toda la lógica que llenen estadios. La música debería ser lo más libre que existe en este mundo. La gente debería escuchar música por lo que le gusta, no por ideología, fronteras ni nada de eso. Pero entiendo lo que decía Lolita: hay que valorar también lo que tenemos en España. Me quedo más con eso que con lo de los estadios. Tenemos muchísimo talento y es una realidad.

—Cuando ganó 'Tu cara me suena', en su discurso dedicó también el premio a las personas que nunca confiaron en usted y que le dieron muchos palos. ¿Hubo muchas negativas y barreras que superar en esos inicios?

Al final soy una persona que se ha criado en un barrio humilde. Yo no he tenido facilidades ni enchufe, como he leído en algún sitio. No sé quién dice que puedo tener enchufe si yo no he conocido en mi vida a nadie que no fuera de mi barrio. No era fácil. Cuando tienes ciertas edades, tus padres no saben cómo funciona este mundo y te aconsejan: “Lo haces muy bien, pero busca un plan B”. Me hicieron promesas que nunca se cumplieron y tuve muchas papeletas para dejar ese sueño de ser artista. Pero cuando eres artista, te nace. Es algo que te empuja hacia fuera, que te sale del pecho y te mueve por dentro. Cuando eres artista, eres artista y no puedes hacer otra cosa. Para mí, y creo que para mucha gente de nuestro sector, es muy complicado dedicarte a otra cosa, porque no es un trabajo: es una forma de vida.

—¿Nunca tuvo un plan B?

Sí tuve plan B, obviamente, porque es muy complicado llegar a vivir de lo que haces. Tuve muchos planes B, la verdad. Nunca uno fijo. Me saqué un título de soldadura, un título de entrenador personal, he trabajado en empresas de paquetería, montando muebles, de profesor de baile, de camarero… He hecho de todo. Nunca estudié una carrera porque la que quería estudiar era Artes Escénicas y mis padres no se la podían permitir. Tenía que irme a vivir fuera y no podían. Además, fui padre con 20 años y necesitaba ganar dinero para que mi hijo tuviera lo que necesitaba.

—Es justo ganador de 'Tu cara me suena', pero mucha gente pensaba que Cristina Castaño merecía haber llegado más lejos, viendo su evolución y su actuación en la final. ¿Qué piensa usted?

Yo no soy quién para decir si una persona debería haber llegado más lejos o no. Para mí, todos mis compañeros se merecían el primer puesto, no solo yo. Al final la gente del programa tiene su opinión y vota lo que quiere. Eso también es lo bonito de la final de 'Tu cara me suena': no depende de los jueces, sino de la gente votando desde su casa, cada uno con su criterio. Cristina es una persona muy talentosa, ha sorprendido muchísimo en el concurso y es una pedazo de artista. Pero también lo son Martín, María, Paula, Sole, Jesús, Leonor, Aníbal… Lo son todos. Si a ti te gusta Cristina, pensarás que tenía que haber subido más. Igual habrá gente que ahora me odie porque quería que ganara otro, pero cada uno es de su padre y de su madre. No puedes pretender que todo el mundo quiera lo mismo. Eso es lo bonito de estos concursos: cada uno tiene su opinión y no todo el mundo piensa igual.