La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial dispara récords de audiencia

La selección española se coronó este domingo, por segunda vez en su historia, ganadora del Mundial de Fútbol. Lo hizo frente a la Argentina de Messi con un gol de Ferran Torres en la prórroga que desató la locura entre los aficionados de 'la Roja' presentes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EEUU) y que disparó también las audiencias televisivas. El partido mantuvo en vilo a los telespectadores durante sus 120 minutos de duración y arrasó en la pequeña pantalla, convirtiéndose en lo más visto del año en España.

El encuentro (partido+prórroga) registra 15.706.000 seguidores de media y un 87,1% de cuota de pantalla (sumando La 1, La2Cat, DAZN y Teledeporte), con 20.105.000 espectadores únicos, según datos de Barlovento Comunicación. De hecho, solo en La 1 de TVE, congregó a 13.665.000 espectadores de media y un 75,8% de 'share'.

En DAZN, la audiencia fue de 891.000 fieles (4,9%), seguido de Teledeporte (710.000 y 3,9%) y La 2Cat (439.000 y 2,4%).

Si tenemos en cuenta solo los datos del partido (los 90 primeros minutos que acabaron en 0-0), la audiencia media fue de 15.385.000 telespectadores (86,3%). De ellos, 13.396.000 (75,1%) lo vieron en La 1; 885.000 (5%) en DAZN; 679.000 (3,8%) en Teledeporte, y 426.000 (2,4%) en La 2Cat.

Prórroga de récord

Pero es que la prórroga llegó a los 16.608.000 telespectadores de media y logró un 89,3% de cuota de pantalla, convirtiéndose en el segundo evento más visto de la historia de la televisión en España. Tuvo, además, 18.120.000 telespectadores únicos (aquellas personas que han visto al menos un minuto).

Solo en La 1 de TVE, por ejemplo, la prórroga llegó a los 14.425.000 telespectadores de media y al 77,6% de cuota. La audiencia media en DAZN fue de 908.000 personas (4,9%); en Teledeporte, de 797.000 (4,3%) y en La 2Cat, de 477.000 (2,6%).

Por comunidades

Madrid fue la comunidad con más audiencia (92%), seguida de Baleares (89,4%), Andalucía (89,2%), Murcia (87,8%), Comunidad Valenciana (87,5%), Aragón (87%), Catalunya (86,3%) y Canarias (86,2%).

Por detrás quedaron Navarra (85,9%), Castilla La Mancha (85,8%), Castilla y León (84,4%), País Vasco (83,6%), Galicia (81,1%) y Asturias (77,4%).

El 'target' más alto del partido lo obtuvo entre la audiencia de entre 13 y 24 años (95,2%). Después se situaron los de 4 a 12 años y entre 25 y 44 (ambos, con un 94,4%), para finalizar con los de 45 a 64 (88,8%), entre 65 y 74 (76,7%) y mayores de 75 (75,9%).