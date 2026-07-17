Los trabajadores de RAC1 desconvocan 'in extremis' una huelga de 24 horas

La emisora de radio RAC1 ha estado a punto de vivir este viernes 17 de julio la primera huelga de su historia. Los trabajadores de la cadena han desconvocado 'in extremis' la protesta, que iba a durar todo el día, y que iba a incluir una concentración a las 12.00 en la Diagonal barcelonesa. Así, finalmente esta mañana, como cada día, se ha podido volver a escuchar a Jordi Basté anunciando en 'El món a RAC 1': "Són les sis del matí. Bon dia, Catalunya".

El comité de empresa había convocado la huelga para "denunciar la deriva de la dirección de la empresa y reclamar un cambio en el modelo de gestión". Según explicaban, esta movilización era la respuesta "a meses de malestar provocado por un estilo de dirección que la plantilla considera basado en la presión, la falta de confianza y un trato inadecuado hacia los trabajadores".

El detonante había sido el despido de la 'controller' financiera el mismo día que se reincorporaba al trabajo después de medio año de baja, "un caso que se suma a diversos despidos que la plantilla considera injustificados".

La situación se había visto agravada por una negociación del nuevo convenio colectivo en que la dirección había rechazado buena parte de las mejoras planteadas por los representantes de los trabajadores, tanto en materia salarial como en el reconocimiento de funciones profesionales.

La protesta también estaba motivada por "las deficiencias derivadas del traslado a las nuevas instalaciones, con una falta evidente de espacio y problemas técnicos que continúan afectando el día a día de la plantilla".

El relevo de la dirección

Con el paro finalmente desconvocado, la plantilla reclamaba el relevo de la dirección actual, la readmisión de la trabajadora despedida, una evaluación de los riesgos psicosociales, la recuperación de un modelo de gestión "basado en el respeto, la confianza y la participación" y mejoras sociales y económicas en el convenio, además del "reconocimiento y la remuneración de las funciones que muchos trabajadores desarrollan desde hace años".

Así, el comité de empresa de RAC1 consideraba que solo es posible "ofrecer un servicio de calidad desde un entorno laboral digno y respetuoso".

Finalmente, el acuerdo con la dirección de la emisora se ha logrado 'in extremis' después de una jornada maratoniana de negociaciones. "Se han conseguido algunos de los puntos que reclama la plantilla y que el comité ha considerado suficientes para desconvocar la protesta".