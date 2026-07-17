Alícia Falcó: "'El mapa de los anhelos' va mucho más allá de una historia de amor"

Netflix adapta en formato miniserie 'El mapa de los anhelos', uno de los libros más famosos de Alice Kellen, una de las reinas de la literatura romántica en España. Alícia Falcó ('El refugio atómico', 'Dímelo bajito', 'Esa noche'), Pablo Álvarez ('La favorita 1922', 'La Moderna', 'Memento Mori') y Georgina Amorós ('Élite', 'Todas las veces que nos enamoramos', 'Segunda muerte') protagonizan esta emotiva historia sobre cómo superar un duelo, que se estrena el viernes 17 de julio.

—Presenten a sus personajes. En la serie nunca coinciden juntos, porque cuando se conocen los de Pablo y Alícia, el de Georgina ya no está.

Alícia Falcó: De Greta diría que es una chica con mucha personalidad, muy fuerte, muy inteligente y muy suya. Tiene unos gustos muy concretos y creo que, en el fondo, se conoce muy bien a sí misma. Pero ella ha nacido con el propósito de salvar a su hermana y, cuando eso desaparece, pierde un poco el rumbo, justo en una etapa en la que está haciéndose mayor, creciendo, entrando en la vida adulta. Es bonito porque, gracias a su hermana y luego también a Will, va evolucionando y hace el duelo de una muerte muy dolorosa. Aunque sea muy duro, eso le ayuda a encontrarse más a sí misma, a lanzarse a vivir sin miedo, aprovechando el día a día. Porque nunca sabes qué va a pasar mañana. Gracias, de algún modo, a la muerte de su hermana, Greta empieza a vivir el hoy y se atreve a ser quien quiere ser.

Georgina Amorós: Lucy es un personaje al que la vida y su enfermedad le han obligado a estar en el presente. Diría que es alguien con mucha luz, a pesar de toda la oscuridad por la que pasa durante su vida. También está muy pendiente de la gente a la que quiere. Aunque necesita muchos cuidados, ella también los ofrece, desde el lugar que puede. Eso se traslada incluso cuando ya está muerta, con el mapa de los anhelos que deja a su hermana Greta para que pueda transitar ese duelo de una forma un poco más acompañada. Es como intentar estar, a pesar de no estar.

Pablo Álvarez: Will es una persona muy inteligente, muy sensible y muy suya también, con mucha personalidad. Está un poco perdido en la vida, pero es intenso. Es como un filósofo. Yo me lo imagino como un Aristóteles, un Platón o algo así. Es intenso, pero también sensible, tierno y cariñoso. Eso es lo que tiene que ir redescubriendo, reconectando con esa parte.

—Will al principio es también muy enigmático. No sabes nada de él y luego descubres todos los traumas que arrastra y la idea que te has hecho de él al inicio se desmorona.

Pablo Álvarez: Sí. Por eso verlo de niño también conmueve mucho, porque hay algo de ese niño que luego quiere recuperar.

—La serie está basada en una novela romántica, pero no es habitual que en este tipo de obras esté tan presente el duelo.

Alícia Falcó: No. Va mucho más allá de una historia de amor. Además, cuando sucede la historia de amor, estos dos personajes siguen evolucionando.

Georgina Amorós: Es una historia sobre la vida y la muerte. Algo que me gusta mucho del proyecto es que todos los personajes se priorizan mucho a sí mismos o, si no saben hacerlo, en algún momento se topan con esa necesidad. Primero tienen que ponerse a ellos por delante para poder seguir con su vida. En el caso de Greta es la muerte de su hermana; en el caso de Will, el accidente. Al final todo nos lleva a que, si no estás en paz contigo mismo, si tú no eres la primera persona que te coges a ti mismo de la mano, no vas a llegar muy lejos. Primero haz eso y luego ya verás con quién te vas encontrando o cómo vas superando las cosas que te atraviesan.

Pablo Álvarez: Y también creo que son personajes internamente atractivos. Hay algo más allá de lo físico o lo sexual. Son apasionados, les gusta viajar, leer, los juegos… Hay algo más maduro y adulto en ellos que también los convierte en atractivos y diferencia este proyecto de otros del mismo 'target'.

Alícia Falcó y Pablo Álvarez, en 'El mapa de los anhelos' / MÓNICA LEK / NETFLIX

—¿Se habían leído la novela antes o se la leyeron cuando les llegó el proyecto?

Georgina Amorós: Nos la leímos cuando ya conocíamos el proyecto y ya estábamos dentro. En el caso de Alícia siento que quizá le ayudó más, porque la novela está muy centrada en Greta.

Alícia Falcó: Sí, a mí me sirvió mucho porque Greta lo vive en primera persona y lo narra en el libro. Eso me permitió entender muy bien sus sentimientos y sus pensamientos. Aunque luego el guion sea una adaptación, también me ayudó a respetar cómo Alice Kellen dio vida a estos personajes.

Pablo Álvarez: Yo antes de los 'castings' me informé mucho sobre de qué iba la historia, pero la novela la leí después. Hay algo nuevo que no está en el libro y que no hemos mencionado mucho, que mola: el personaje de Lucy en la novela no es un fantasma. En el libro todo es más narrativo, por cómo se cuenta. En la serie está presente visualmente y se juega con eso, y me parece muy bonito.

—¿Sienten presión al interpretar personajes que ha leído tanta gente?

Pablo Álvarez: Mucha.

Alícia Falcó: Sí, hay responsabilidad. Pero creo que al final es imposible contentar a todo el mundo. La base está: las emociones, la historia que queremos contar... Yo estoy bastante tranquila y creo que va a gustar.

Georgina Amorós: Lo que estoy percibiendo por parte de los fans es mucha curiosidad y ganas de descubrir qué puede aportar esta miniserie al universo que ya se habían imaginado.

Pablo Álvarez: Creo que es bonito que les aporte cosas nuevas y que vean que esta historia puede tener otra manera de contarse. Si fuese exactamente lo mismo, también sería más aburrido para ellos. Mola verlo desde otro prisma, siempre respetando la esencia y lo que Alice quería contar con la novela.

Georgina Amorós, en 'El mapa de los anhelos' / MÓNICA LEK / NETFLIX

—¿Por qué creen que los libros de Alice Kellen tienen tanto éxito?

Alícia Falcó: Creo que hay algo que los diferencia de otros libros que también están ahora de moda y que se basan sobre todo en historias de amor romántico. Alice lo cuenta todo con una cercanía, una humanidad y una normalidad que hace que no sea un mundo lejano. Es fácil imaginarte a esos personajes en la vida real.

Georgina Amorós: Les gusta hacer cosas que también nos gustan a nosotros: irse a la montaña, viajar… Y se habla de la muerte, de la vida, de las relaciones familiares, de las relaciones entre hermanas. Son temas universales y eso hace que la gente conecte.

Alícia Falcó: Sobre todo la gente joven, los adolescentes, que necesitan referentes cuando se están construyendo como personas. Tener personajes y novelas así, en los que te puedes ver reflejado, creo que es muy importante.

Pablo Álvarez: Es una novela romántica contemporánea. Alice no busca la toxicidad: sus personajes son inteligentes y emocionalmente sensibles. En sus libros premia la inteligencia emocional y la madurez de los personajes, y eso es muy guay para los lectores de esa edad.

—¿Tuvieron mucho contacto con Alice Kellen durante el rodaje? ¿Pudieron hacerle preguntas sobre los personajes?

Georgina Amorós: Sí, estuvo presente en el desarrollo de los guiones y también vino bastante al 'set'. Pudimos hablar mucho con ella y fue muy interesante entender cómo imaginaba a los personajes cuando los estaba creando, o el universo de la novela. A mí eso me fascina. Estamos hablando de algo muy cercano y muy nuestro, pero al mismo tiempo la novela sucede en Nebraska y tiene una cosa muy americana. Creo que esa estética americana también está en la miniserie, la han querido trasladar. Alice estuvo muy presente y muy abierta a ayudarnos con lo que fuera.

Alícia Falcó: También respetó mucho el trabajo de las directoras y la guionista. Entendía que era su historia, aportaba su opinión y su granito de arena, pero respetando todo lo que hay después en una producción de ficción.

Alícia Falcó y Pablo Álvarez, en 'El mapa de los anhelos' / MÓNICA LEK / NETFLIX

—¿Qué les han enseñado sus personajes sobre la forma de atravesar una pérdida? ¿Les ha quedado algo de ellos?

Alícia Falcó: Sí. Yo nunca he tenido experiencias muy cercanas a un duelo tan duro. He vivido duelos de abuelos, pero eso es algo más natural, no algo tan cercano como lo que vive Greta. Interpretarla me ha ayudado a prepararme para la vida y para lo que pueda venir. Hay una experiencia que he vivido empatizando con Greta, como en una falsa primera persona, y sé que me va a ayudar en un futuro. También me quedo con lo que le pasa a Greta: aunque duela mucho perder a un ser tan querido, ella tiene la oportunidad de hacer el duelo a través de un juego que la hace evolucionar como persona. Es muy bonito. Ojalá pudiéramos vivir todos los duelos de esa manera: jugando y descubriéndote a ti misma mientras vas dejando atrás a una persona que ya no está.

Georgina Amorós: Yo me quedo con algo que en la serie aparece casi como si fuera la realidad, pero que también funciona como metáfora: la gente que queremos siempre va a estar, aunque no esté físicamente. Se quedan en los lugares donde hemos querido a esa persona, en los objetos que nos la recuerdan, en las canciones… Es algo muy bonito y creo que es un mensaje muy presente en la serie.

Pablo Álvarez: Yo me llevo el perdón y la redención de Will. Me gusta cómo atraviesa su duelo y se convierte en una mejor versión de sí mismo.