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Jimmy Fallon ironiza con las teorías conspirativas por la imagen de Messi y Lamine Yamal: "¡Ahí lo tienen! La final del Mundial está decidida"

La instantánea de 2007 ha resurgido con fuerza en redes sociales y se ha convertido en un fenómeno viral, alimentando todo tipo de teorías

El origen de la foto de Messi y Lamine de SPORT que se ha vuelto viral antes de la final del Mundial entre España y Argentina

La Masia en el corazón de la final del Mundial: Messi y Lamine Yamal encumbran el modelo del Barça

Jimmy Fallon ironiza con la teoría conspirativa sobre Messi y Lamine Yamal

Jimmy Fallon ironiza con la teoría conspirativa sobre Messi y Lamine Yamal / @FallonTonight

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Pocas imágenes han generado tanto revuelo en los últimos días como la de un joven Lionel Messi sosteniendo en brazos a un bebé que, con el paso de los años, ha acabado siendo otra estrella del fútbol, Lamine Yamal. La fotografía ha vuelto a hacerse viral coincidiendo con una final del Mundial donde el ambos se enfrentarán por primera vez, y a la que llegan como los 'cracks' del equipo.

La instantánea, tomada durante una sesión benéfica en 2007, ha resurgido con fuerza en redes sociales y se ha convertido en un fenómeno viral, alimentando todo tipo de teorías, memes y coincidencias alrededor de las dos estrellas del Barça. Su repercusión ha sido tal que incluso ha llegado a la televisión estadounidense, donde Jimmy Fallon aprovechó el furor para construir una divertida parodia sobre las conspiraciones.

"Dicen que demuestra una gran conspiración"

"Esta foto se está haciendo viral. ¿La has visto? Es real. Es una foto de Messi con un bebé llamado Yamal", dijo Jimmy Fallon en su reconocido programa de televisión. "Esta foto es de 2007, y algunos aficionados dicen que esto demuestra una gran conspiración: que la FIFA ha estado amañando todos los partidos durante los últimos 20 años. Bueno, eso es obviamente ridículo", reconoce.

Fallon reconoce que "tendrías que ser muy ingenuo para creer algo así... hasta que empiezas a investigar. Y es que las coincidencias numéricas entre ambos han disparado todo tipo de conspiraciones a las que se suma, con mucho humor, Fallon.

"Messi ahora tiene 39 años, pero en esa foto tenía 20. 39 menos 20 es 19, que es la edad que tiene ahora Lamine Yamal. ¿Y qué número lleva Yamal? Exacto, el 19. Y hay más: esta foto fue tomada en 2007, hace 19 años", señala el presentador de 'The Tonight Show'. Ese número también es el que llevaba Messi en ese año. "Pero la cosa se pone aún más loca, porque la final se juega este domingo 19 de julio. Ojalá... ojalá terminara ahí", afirma entre risas.

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Las bromas de Fallon no quedaron ahí y le valieron para hacer partícipe al público de estas teorías . "Esta conspiración nos toca de cerca. Verán, este estudio tiene una fila con 19 asientos. La fila cuatro, ¿de acuerdo? Y si seguimos hasta el asiento 119, llegamos a esta persona de aquí", empieza a explicar. Debajo del asiento tenía un sobre con el número 18, mientras la mujer de su lado tenía un uno. "¡Ahí lo tienen! ¡La final del Mundial está decidida!", declara con humor.

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