Televisión y Mas
Atraco a las tres
La genial película española “Atraco a las tres”, dirigida por José María Forqué en 1962, es el fiel reflejo de lo que estamos percibiendo cada día cuando encendemos el ordenador o le damos vida al móvil.
Porque casi todos hemos aceptado que los amigos de Google hayan activado por defecto una función que para mí es desagradable, profundamente invasiva, e ignoro hasta qué punto roza la legalidad.
Le hemos dado permiso a cada una de nuestras cuentas de Google para que utilice nuestro contenido de los correos de Gmail, Fotos, Workspace y Meet y haga con ellos lo que le dé la gana. ¿Qué hacer para evitarlo? En la bandeja de Gmail, ir al asterisco de configuración y desactivar las funciones inteligentes de Gmail y Workspace, que por defecto están activadas. Y me disculparán porque no soy youtuber.
Particularmente no quiero que nadie organice mis carpetas, que he creado yo y que son mías, ni mi ordenador, que he comprado yo y que es mío. Para ordenar mis gastos ya tengo, como su propio nombre indica, mi ordenador.
Tampoco quiero que me digan que ganaré tiempo recibiendo automáticamente notificaciones del tipo “debes beber agua”, algo que en verano tengo muy presente, o “recuerda ir a comprar el pan”, cosa que por defecto suelo hacer casi cada día y no necesito recibir ninguna notificación diaria.
De ninguna de las maneras conectaré la cuenta corriente de mi banco para que la plataforma de un tercero -y vete a saber a quién acaba vendiendo mis datos- quiera ordenarme mis escasos cinco suministros (agua, luz, gas, alquiler y comida) “de manera automática” sin que yo tenga que preocuparme para nada más. ¡Oh! ¡Qué ahorro de tiempo! Esta gente nos está empujando cada día a escribir en una libreta con un bolígrafo nuestros cuatro gastos del mes. Que ni es tanto tiempo, ni es tan difícil.
No quiero que nadie ayude a crearme un “divertidísimo meme” en la plataforma Canva, que soy yo con mi cabeza de siempre, con ojos azules y subido a un caballo. Ni mis ojos son así ni tengo un equino.
¿Pero qué se han pensado las empresas y plataformas, que no son pocas, de la IA? Todas son privadas y todas buscan nuestros datos y nuestro dinero. Somos su producto, su tesoro y su dinero. Y desean -amablemente- atracarnos, a las tres o durante las 24 horas del día. Les falta un José Luis López Vázquez.
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