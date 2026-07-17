Especial
La 2Cat celebra el Día del Orgullo y retransmite el Pride Barcelona 2026
Tània Sàrrias y Sharonne presentan el especial, que cuenta con Chelo García-Cortés
Pride Barcelona 2026 desplegará una decena de actos y una gran manifestación con el lema 'Todas las realidades, un solo orgullo'
La 2Cat celebra este sábado 18 de julio el Orgullo con la emisión de un programa especial que coincide con el desfile central de carrozas del Pride Barcelona, una manifestación desde plaza Universitat hasta Arc de Triomf.
La presentadora del programa 'Punts de vista', Tània Sarrias, y la artista 'drag queen' Sharonne serán las maestras de ceremonias de esta retransmisión, a partir de las 19.20 horas. Instaladas en el paseo de Lluís Companys de Barcelona, tendrán como objetivo contar todo lo que sucede en las calles de la ciudad durante esta jornada de conmemoración y reivindicación.
El especial contará también con Chelo García-Cortés, mientras el periodista de RTVE Josep Estiarte será el encargado de dar voz a las entidades sociales y culturales que hacen posible esta jornada.
Artistas LGTBIQ+
Entre los invitados habrá artistas comprometidos con la realidad del colectivo LGTBIQ+, como Tony Crox & Lucycalys, Pastora, Barbie Calva, Zahara, Papa Topo y Roger y Laura, miembros del pódcast CardemCat, entre muchos otros, que participarán a lo largo de las dos horas de programa, coincidiendo con la gran manifestación y el desfile de carrozas por las calles de Barcelona.
Esta es la quinta vez que RTVE Catalunya conmemora el Día del Orgullo con una programación especial. Además, a las puertas de conocer si Barcelona será o no la capital del World Pride 2030, 'Orgull!' dedicará algunos minutos a esta candidatura, cuyo resultado se conocerá durante este otoño.
Documental producido por Bayona
A las 18.15 horas, antes del especial y en el marco de 'Docu2', La 2Cat emitirá 'I Hate New York', un documental producido por J. A. Bayona y dirigido por Gustavo Sánchez, nominado al Premi Gaudí 2019 a Mejor Documental.
La obra se adentra durante 10 años en las vidas íntimas de cuatro mujeres artistas y activistas transgénero de la subcultura 'underground' de la ciudad de Nueva York. Sus testimonios revelan episodios de su pasado, sus experiencias y su lucha por construir una identidad propia.
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