España va bien

Mientras la selección española se ha plantado en la final del Mundial tras borrar al combinado francés, se ha producido un movimiento sísmico en la televisión del país. Tras trece años ininterrumpidos, Josep Pedrerol abandona Atresmedia, especialmente La Sexta y Mega. Partiendo de una simple tertulia de fútbol, con dos ingredientes básicos como información y entretenimiento, para mí el éxito de Pedrerol ha consistido en fabricar y colocar en lo más alto a dos marcas que con el paso del tiempo han sido históricas.

La primera: Punto Pelota, en Intereconomía TV. Lo que siempre se entendió como una expresión propia de abuelas (la mía lo decía a menudo), como “Punto Pelota”, para cerrar una discusión sin dar opción a debate alguno, se tradujo en una marca que todo el mundo relacionó con el programa.

La segunda: la marca “El chiringuito”, en Atresmedia. Lo que este término siempre se ha interpretado como una reunión festiva, amable y playera, se ha traducido en una marca en la que tan solo citarla olvidamos las chancletas, el mojito y el verano para que el cerebro nos dirija directamente a un programa de televisión.

Estuvo elegante Pedrerol en su adiós al transparentar un final feliz entre empresa y empresario, cosa que pocas veces ocurre, y al no citar su futuro profesional por respeto a quien todavía le paga, que todos sabemos que será Mediaset. A expensas de conocer más detalles, esta es una muy buena maniobra de la cadena de Fuencarral porque ficha sobre seguro, revitalizará su parrilla y crecerá en audiencia. Y punto pelota.

Un reality al límite

Y el mismo día que se acaba Pedrerol empieza, por YouTube, eso sí, la tercera edición de La Casa de los Gemelos. Se trata de otro reality creado por los hermanos españoles Carlos y Daniel Ramos, en el que difícilmente existen líneas rojas.

Noticias relacionadas

Se emitirá en directo todo lo que ocurra en aquella casa durante las 24 horas del día, en la que convivirán perfiles muy extremos. En el directo, en su última edición, emitida en el último trimestre de 2025, se encontraban en el mismo plató, aunque fuera de plano, varias personas de seguridad que aparecían de repente para interrumpir cualquier pelea física entre los participantes, cosa que ocurría a menudo. Estaré atento. O no. Mejor que no.