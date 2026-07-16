El viernes en Antena 3
'Tu cara me suena 13' elige a su ganador: los cinco finalistas eligen sus imitaciones favoritas
Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops son los candidatos a la victoria
'Tu cara me suena' regresa con Jesulín de Ubrique: "Después de 30 años vuelvo a cantar, aunque no me benefició"
'Tu cara me suena' tendrá nuevo ganador este viernes 17 de julio. El concurso de Antena 3 en el que los famosos imitan a ídolos de la canción vivirá su final en directo a partir de las 22.00 horas, con Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops como aspirantes a alzarse con la victoria y tomar el relevo de Melani García, la ganadora de la temporada 12.
Como en otras ocasiones, el público será quien elija al vencedor. Tampoco faltarán los otros concursantes ya eliminados que han participado este año en la competición: Sole Giménez, que actuará junto a parte de su familia imitando a Mocedades; Aníbal Gómez, que junto a Carolina Iglesias serán Carlos Baute y Marta Sánchez; y Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique, que harán tándem como las Azúcar Moreno.
Blas Cantó y Jorge González, invitados
También habrá dos artistas invitados: Blas Cantó, que fue concursante de 'Tu cara me suena' en la quinta temporada, volverá para transformarse en Manuel Carrasco, y Jorge González, que ya participó en la octava edición, regresará ahora convertido en Ricky Martin.
La actriz Cristina Castaño es la única candidata a la victoria que actualmente no se dedica profesionalmente al mundo de la canción, aunque ha participado en musicales. La intérprete de series como 'La que se avecina', 'Toy Boy' y 'Nails', que se coronó ganadora de la quinta gala imitando a Rigoberta Bandini, se meterá en la piel de Meryl Streep con uno de los temas más icónicos de la película 'Mamma mia!'.
Cristina Castaño
"Es la última actuación y tengo ganas de que el público la viva intensamente en sus casas, darle ese regalo a la audiencia lleno de emoción, que lo disfruten y lo vivan conmigo", comenta la actriz, que también hace balance de su participación en el concurso: "Ha supuesto reencontrarme con mi parte como cantante, que la tenía un poco olvidada. Enfrentarme al público y al jurado todas las semanas con un tema diferente, con un registro diferente... me ha hecho tener que sacar el coraje suficiente. Mi balance es muy positivo".
Si se tiene que quedar con una imitación favorita, se decanta por Dulce Pontes y 'Lela': "Por la morriña que despertó esa canción entre el público, entre mis paisanos", apunta la gallega. También con Silvia Pérez Cruz y Rigoberta Bandini con 'Alfonsina y el mar' y 'El amor', respectivamente.
J Kbello llega a la final como uno de los grandes favoritos. Le avalan sus cinco victorias de la temporada, la mejor estadística de este año. En esta última gala se transformará en Hugh Jackman con una canción de la película 'El gran showman'.
J Kbello
Para él, participar en el programa "ha sido un sueño cumplido". "Yo de pequeño soñaba con ser bailarín del programa y de repente me he visto concursando", recuerda. "Ha sido como una escuela para mí, el sitio en el que me he podido desarrollar completamente como artista. He ido de menos a más, he jugado con los personajes y los artistas y ha sido un lugar donde me he ido superando semana a semana. Ha sido un verdadero reto para mí", añade.
Su imitación favorita ha sido la de Slimane con 'Mon amour'. "Era una canción que me hacía mucha ilusión a mí y a mis amigos y cantar en un idioma que no conocía ha sido un trabajo extra que me ha hecho sentirme realizado", destaca.
María Parrado es la otra aspirante que cuenta con más galas ganadas: cuatro (imitando a Ana Mena, Rosalía, Céline Dion y Pastora Soler). Ahora será el clon de Mariah Carey.
María Parrado
La artista se muestra muy satisfecha de su paso por el concurso. "Ha sido de las experiencias más divertidas de mi vida, tanto profesionalmente como personalmente. He salido de mi zona de confort, he bailado, he cantado en francés, inglés... siento que he crecido muchísimo como artista y he conocido a gente increíble", valora.
Confiesa, además, que su imitación favorita ha sido la que realizó de Rosalía cantando 'La Perla': "Es una artista a la que admiro muchísimo y esa canción es preciosa".
Martín Savi, que ganó la quinta gala conviertiéndose en Adèle, intentará llevarse la victoria ahora imitando a Farinelli. "Este programa supone un antes y un después en mi carrera. Me ha permitido salir de mi zona de confort y enfrentarme a retos que jamás imaginé", recalca.
Martín Savi
"Por encima de todo, me quedo con el enorme cariño del público, que me ha adoptado como uno más y con mis compañeros, porque he encontrado un grupo de artistas sin divismos, sin segundas intenciones y con una generosidad que, por desgracia, no siempre es fácil encontrar en esta profesión. Salgo ganador de este programa, independientemente del resultado de la final", explica. "Me llevo muchísimo más de lo que imaginé cuando acepté este desafío".
Sobre su imitación favorita, se queda con las de Adele ('Rolling in the Deep') "por el enorme desafío vocal que suponía"; Nino Bravo ('Un beso y una flor') y Camilo Sesto ('Vivir así es morir de amor'), "porque fue un privilegio rendir homenaje a dos gigantes de la música española y porque sentí una conexión muy especial con el público al interpretarlos".
La última candidata en clasificarse para la final, Paula Koops, se coronó vencedora en la octava gala convirtiéndose en Raye. Ahora intentará hacer lo propio con su imitación de Liza Minelli en 'Cabaret'.
Paula Koops
"Afronto esta final con muchas ganas y ensayando muchísimo. Tengo ganas de interpretar un musical por lo que han sido en mi vida. Llevo toda mi vida cantando canciones de 'Cabaret' y para mí esto es como un cierre de ciclo precioso", dice. "Ojalá hubiese 10 galas más, porque siento que me queda mucho por aprender de mí misma y muchos géneros musicales por probar", añade.
Si tiene que escoger imitación favorita, elige Raye y 'Where is my husband!'. "Supuso volver a confiar en mí tras varias semanas sin encontrarme en el programa y llevarme unas palabras increíbles de mis compañeros. Es el recuerdo más especial que me llevo", señala.
El programa presentado por Manel Fuentes ha liderado las audiencias del viernes esta temporada, con una media del 19,3% de cuota de pantalla y 1,4 millones de telespectadores. Estas cifras lo convierten en el 'talent show' más visto de la tele española.
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