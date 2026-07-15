El España-Francia de la semifinal del Mundial de fútbol arrasa con el 81% de cuota de pantalla

La selección española se ganó este martes 14 de julio (precisamente el día de la fiesta nacional francesa) una plaza en la final del Mundial de Fútbol 2026 con una gran exhibición de juego y aplastando a Francia. Tampoco tuvo rival en las audiencias televisivas.

La semifinal entre ambos equipos, que acabó con un contundente 0-2, arrasó y se convirtió en lo más visto del día, y también en lo más seguido en la tele en lo que va de año. La media ha sido de 14.647.000 telespectadores y un 81,3% de cuota de pantalla (entre el lineal y el vosdal, los espectadores que graban un programa y lo ven en diferido el mismo día de su emisión original), según un informe de Barlovento Comunicación. Es el partido más visto de España en un Mundial, solo superado por la prórroga de la final de 2010.

Esta cifra corresponde a la suma de la audiencia que obtuvo el partido en las diferentes cadenas. Solo en La 1 de TVE, la victoria de España frente a Francia obtuvo 12.8356.000 telespectadores y un 71,2% de 'share', con 17.336.000 espectadores únicos.

Por cadenas y regiones

En DAZN Mundial, el encuentro congregó frente a la pequeña pantalla a una media de 1.021.000 seguidores (5,7%); en Teledeporte fueron 461.000 (2,6%) y en La 2Cat, 329.000 (1,8%).

El mayor seguimiento lo alcanzó en la Comunidad de Madrid, con un 'share' del 86,9%, seguido de Navarra (86,7%), Castilla y León (85,4%), Comunidad Valenciana (84%), Baleares (83,4%), Andalucía (82,1%), Castilla La Mancha (81,4%) y Canarias (81,3%).

Por detrás quedaron Murcia (79,9%), Catalunya (78,7%), Aragón (77,7%), Asturias (74,7%), País Vasco (74,2%) y Galicia (73%).

Por edades

Por edades, sobre todo destacó entre los más jóvenes. La cuota fue más alta entre los espectadores de entre 4 y 12 años y los de 13 a 24, ambas con un 93,5%. Por detrás quedaron los de 25 a 44 años (91,4%), de 45 a 64 (83,1%), de 65 a 74 (67,5%) y, los últimos, los mayores de 75 (65,4%).

El dato se eleva a los 19.488.000 seguidores en el apartado de los espectadores únicos. Está por ver la cifra que alcanzará el domingo en la final, en la que se medirá contra Argentina o Inglaterra, que juegan este miércoles por la otra plaza disponible.