El Tour es Javier Ares

Durante muchos años nuestra banda sonora durante las tardes de verano ha sido, en televisión española, Carlos De Andrés. Mi gloria, admiración y honores. Pero hoy quiero plantar bandera cuando escucho el relato de uno de los grandes: Don Javier Ares, profesionalmente una auténtica referencia en el mundo ciclismo y un ejemplo a seguir. Lo podemos ver (o mejor dicho, escuchar) en Eurosport a través de HBO Max.

En la época de antena3 de radio, Ares regaló lecciones a toda la profesión periodística sobre cómo realizar una retransmisión, con una narrativa que aporta educación, recursos, jerga, vocabulario, argot… todo. Y estas características, como el tiempo y el buen vino, siguen mejorando. Jamás le recuerdo un taco o un término malsonante para expresar alguna situación incómoda.

Hablo de ciclismo porque Ares se ha especializado, porque estoy convencido que si se pone a narrar ajedrez, golf o carreras de caracoles sería el número uno. Y todo ocurre porque Ares es un tío (perdón por el término) culto y leído. No busquen más secretos.

Aunque hoy lunes el Tour descansa, que lo tengamos cada tarde escuchándole durante dos o tres horas, sin parar, sin titubear, sin dudar entre escoger un adjetivo u otro, exponiendo unos datos que están en su cerebro y a lo que jamás cualquier Inteligencia Artificial igualará en conocimiento, memoria o anécdotas personales. Y además lo hace con el apoyo de, entre otros, ex-corredores de experiencia probada como Eduardo Chozas, Alberto Contador, o Juan Antonio Flecha.

Noticias relacionadas

Por si todo esto fuera poco, después de cada etapa se “casca” (con perdón) un video de unos veinte minutos explicando las claves de la jornada para colgarlo en su canal de YouTube. Ares frente a la cámara. Plano fijo. Nada más. Y nada menos. No le hace falta un despliegue de conexiones, ni sandeces actuales que según el mundo influencer siempre suman para ganar “likes”, como efectos de audio o algún zoom que abre y cierre plano, ni zarandajas, fruslerías o pequeñeces semejantes. Ahí está Ares y sus 140.000 seguidores en su canal, para quienes escucharle es un regalo. O para ellos, un auto regalo. Por eso hace años que sostengo que en el Tour hay dos espectáculos: el de la propia ronda y el de Javier Ares convirtiendo cada día su relato en una función inigualable.