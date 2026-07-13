Patrick Dempsey: "Mucha gente decidió dedicarse a la medicina por 'Anatomía de Grey'"

Hace más de 10 años que Patrick Dempsey dejó 'Anatomía de Grey', pero el personaje de Derek Shepherd (más conocido como 'Doctor Macizo') en la longeva serie de médicos todavía forma parte de su vida. "Es algo con lo que conviviré siempre y lo vivo como algo muy positivo", confiesa el actor, productor y piloto, fan de Fernando Alonso. A sus 60 años, sigue en plena forma y ha rodado casi todas las escenas de acción de su nueva serie, 'Memoria de un asesino', que en España ofrece Movistar Plus.

—¿Qué fue lo que más le atrajo del personaje de Angelo, este asesino a sueldo que empieza a sufrir Alzhéimer?

Creo que, por un lado, me atrajo toda la parte de acción. Pero también me interesó mucho explorar la enfermedad y la dualidad de un hombre que vive una doble vida y guarda un gran secreto.

—¿También le interesaba especialmente mostrar la faceta familiar del personaje?

Sí. Me parecía que era un personaje con muchas capas. Había dividido su vida en compartimentos completamente separados y me interesaba explorar cómo conseguía mantener ese equilibrio y qué ocurre cuando todo ese mundo empieza a derrumbarse.

—La serie está basada en una novela que ya había dado lugar a dos películas [una de ellas protagonizada por Liam Neeson]. ¿Se leyó el libro o vio esas adaptaciones cinematográficas antes de rodar?

No, porque no quería que influyeran en nuestra versión. Lo pensé mucho antes de tomar esa decisión. En otras ocasiones he leído el libro o visto la película original antes de hacer una adaptación y, a veces, eso te condiciona demasiado y te cuesta abrazar una nueva perspectiva. Sentí que, en este caso, no iba a ser beneficioso porque estábamos creando algo completamente nuevo.

—¿Cree que Angelo teme todavía más al Alzhéimer porque su propio hermano también padece la enfermedad?

Sí, absolutamente. No tengo ninguna duda. Es como mirarse en un espejo y ver cuál puede ser su futuro.

—Y ese futuro es terrorífico...

Exactamente. Tiene miedo de su propia mortalidad, aunque vive en un mundo en el que sabe que puede morir en cualquier momento. Pero perder a su hermano por una enfermedad tan terrible es algo que lo persigue constantemente. Además, le preocupa poder proteger a su familia, especialmente a su hija y al nieto que está a punto de nacer. En muchos sentidos, la serie habla de familias. Hay tres familias diferentes: la que forma con Dutch [Michael Imperioli], la que comparte con su mujer y su hija, y la relación con su hermano. Son mundos completamente separados que nunca llegan a cruzarse.

Patrick Dempsey , en 'Memoria de un asesino' / MOVISTAR PLUS

—¿Hizo algún trabajo de documentación o habló con especialistas sobre el Alzhéimer?

Sí. Contamos con un médico que nos asesoró durante el rodaje. Hay varias escenas con médicos y tuvimos una oportunidad real de enseñar e informar de una manera que estuviera integrada dentro de la historia y que ayudara a hacer avanzar la trama. Eso era muy importante. Queríamos ser lo más auténticos y fieles posible sin dejar de mantener el drama.

—¿Qué descubrió sobre el Alzhéimer que no supiera antes del rodaje?

Creo que ahora soy mucho más consciente de que hay muchas investigaciones que podrían conducir a una posible cura. Espero que se produzcan grandes avances. También he aprendido la importancia de la prevención: la alimentación, el ejercicio… Es un cambio de estilo de vida del que hay que ser consciente. Qué comes, cómo cuidas tu cuerpo, cuál es tu historial familiar... Son aspectos muy importantes.

—Después de hacer esta serie, ¿le preocupa más llegar a sufrir una enfermedad como esa?

Sí. De hecho, mientras rodábamos, cada vez que olvidaba algo o cometía un pequeño error pensaba: "¿Será una señal temprana?". Es una enfermedad terrible y hacer esta serie me ha hecho ser mucho más consciente de cómo cuido mi cuerpo y de lo que como. Creo que veremos avances importantes en el futuro y cuanto más visibilidad tenga esta enfermedad, mejor. La alimentación es muy importante, también el ejercicio, mantener una vida social activa y el cerebro en funcionamiento. El problema es la placa que se acumula en el cerebro. Es como una autopista bloqueada: no puedes pasar. Eso es lo que estamos aprendiendo y la inteligencia artificial está ayudando muchísimo a acelerar las investigaciones. Ahora mismo hay muchos ensayos clínicos muy prometedores que espero beneficien a muchas personas en el futuro.

Patrick Dempsey (derecha), con Michael Imperioli, en 'Memoria de un asesino' / MOVISTAR PLUS

—Han pasado ya muchos años desde que interpretó a Derek Shepherd en 'Anatomía de Grey'. ¿Siente que ese personaje sigue formando parte de su vida? ¿Alguna vez ese éxito ha llegado a ser una carga?

¡Han pasado más de 10 años! He tenido la suerte de disfrutar del éxito y de tener la visibilidad y la plataforma necesaria para hacer algo positivo con ello, como el Dempsey Center, donde atendemos a personas afectadas por el cáncer, no solo a quienes padecen la enfermedad, sino también a sus familias y cuidadores. Creo que, cuando alcanzas un determinado nivel de éxito, tienes la responsabilidad de devolver algo a la sociedad. Eso le da un verdadero sentido. Desconectas del ego e intentas utilizarlo para hacer el bien. En ese sentido ha sido un regalo. Mucha gente me dice que decidió dedicarse a la medicina. Es algo con lo que siempre voy a convivir y, para mí, es algo positivo. La gente me para por la calle con muchísimo cariño y ese vínculo que se crea con el público es algo precioso.

—¿Disfruta más ahora interpretando personajes moralmente ambiguos y oscuros?

Sí, absolutamente. Es muy divertido interpretar personajes oscuros.

—¿Más que interpretar otros personajes?

Lo importante es seguir trabajando y seguir teniendo retos. Me siento muy agradecido por poder hacerlo. Me encanta trabajar con este reparto y enfrentarme a nuevos desafíos. Me gusta levantarme por la mañana con esas mariposas en el estómago pensando: "¿Seré capaz de sacar adelante el día?". Esa sensación me parece maravillosa.

Patrick Dempsey, en 'Memoria de un asesino' / MOVISTAR PLUS

—Ya está confirmada una segunda temporada. ¿Qué podremos ver de Angelo?

Retomaremos la historia justo donde termina la primera temporada para resolver muchas de las cuestiones que quedan abiertas. Sé que suena bastante ambiguo, pero es todo lo que puedo decir... y, en realidad, también es todo lo que sé. Solo he leído los dos primeros episodios.

—Lleva años produciendo muchos de los proyectos que protagoniza. ¿Sentía que era la única forma de interpretar personajes que realmente le interesaban?

Creo que la mayoría de actores que llevan muchos años en esta profesión terminan produciendo sus propios proyectos. Tienes que desarrollar tu propio material porque nadie te va a dar esas oportunidades si antes no demuestras que eres capaz de hacerlo. Creo que es una necesidad. Ojalá se me diera mejor, porque desarrollar un proyecto hasta conseguir que empiece la producción es realmente difícil. Y ahora, con la situación de la industria, todavía más. Lo bonito es que, gracias a las plataformas, estamos empezando a ver series internacionales muy locales que terminan teniendo impacto en todo el mundo. Lo que se hace en España, en Francia o en China llega a todas partes y eso me parece maravilloso. Hollywood ya no está solo en Hollywood, ahora está repartido por todo el mundo. Creo que eso es una gran noticia para los jóvenes cineastas y para cualquier creador. Esta misma serie nació en otro país y ahora nosotros la hemos reinventado y redescubierto. Me parece algo precioso.

—¿Hizo usted mismo las escenas de acción de 'Memoria de un asesino' o recurrió a un doble?

Quise hacer la mayor parte posible. Tengo que tener más cuidado que antes porque ya no soy tan ágil como hace unos años, pero disfruté muchísimo de toda la parte de acción. Tengo un doble, pero las escenas de conducción las hice yo y las de peleas también. Solo en algunos planos largos cuando no estaba disponible entraba el doble. Pero intento hacer todo lo que puedo.

Patrick Dempsey, en 'Memoria de un asesino' / MOVISTAR PLUS

—Porque usted es un gran piloto.

Sí, me encanta conducir. Antes hablaba precisamente de Fernando Alonso, que es un gran piloto español y, además, una gran persona. Me cae muy bien.

—¿Qué fue lo más complicado de interpretar a Angelo?

Creo que lo más difícil fue preparar la primera temporada y entender realmente el alma de la serie. Ese fue el gran reto. Además, los guiones se iban escribiendo mientras avanzábamos en el rodaje.

—Su personaje se enfrenta a la pérdida de sus recuerdos. Si tuviera que elegir un recuerdo que quisiera conservar para siempre, ¿cuál sería?

Es una pregunta difícil... Pero diría que mi familia. En vuestra cultura se ve mucho esa unidad familiar tan fuerte, donde todos se reúnen. Yo también he notado que, ahora que mis hijos han salido al mundo, pero cuando volvemos a reunirnos estamos mucho más unidos. Es precioso ver cómo aquellos niños que eran unos bebés se convierten en personas con identidad propia y luego vuelven para reunirse como familia. Para mí eso es lo más importante. Soy muy feliz porque tengo una familia. Es mi red de seguridad. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Mientras ellos estén felices y sanos, eso es lo mejor que puedo tener. Ese sería el recuerdo que querría conservar para siempre.