Netflix será gratis, pero solo si cumples con este requisito

En la última década, Netflix se ha consolidado como el gigante del entretenimiento, con más de 325 millones de suscriptores en todo el mundo a principios de 2026.

Pero, a pesar de su éxito, la compañía ha tenido que realizar reformas en su modelo de negocio para mantener su dominio en la industria.

Sin periodos de prueba gratuitos

En 2019, retiró sus periodos de prueba gratuitos, que permitían ver contenidos sin tener que desembolsar el precio de la suscripción desde el primer momento para evitar, principalmente, el abuso de aquellos usuarios que se creaban cuentas temporales para ver continuamente sus contenidos sin pagar.

En ese entonces, la plataforma ya contaba con suficiente reconocimiento global, por lo que el cambio se ajustó de forma fluida al negocio y, además, maximizó sus ingresos.

Solo para perfiles nuevos

No obstante, casi siete años después, Netflix ha decidido recuperar las pruebas gratuitas para los usuarios de varios países... entre ellos, España.

Esta promoción, confirmada a través del Centro de Ayuda de Netflix, se aplicará de forma automática a las personas que se registren por primera vez en la plataforma, pero está limitada exclusivamente a perfiles que no dispongan de un historial previo de facturación.

La compañía advierte de que la prueba gratuita desaparecerá si se vincula a otra cuenta con un paquete de suscripción incluido, por lo que, si una persona ya dispone de una cuenta e intenta crearse otra registrando los mismos datos que los de la precedente, no podrá acceder a los contenidos sin costo.

Fidelización de usuarios

La suscripción solicitará la tarjeta bancaria del usuario y solo le cobrará si este decide continuar con el plan una vez haya finalizado el periodo de prueba, al cabo de siete, catorce o treinta días. Esta cifra solo la podrá descubrir el usuario tras completar el proceso de alta.

Esta novedad de Netflix responde a la necesidad de aumentar sus suscriptores y sus tiempos de visualización. Y es que, aunque la plataforma sigue siendo líder mundial, según los informes financieros de 'The Wall Street Journal' e 'Investing', publicados el pasado 9 de julio, en los últimos 12 meses ha sufrido una caída del 40% de sus acciones.

Los datos muestran descensos severos de entre el 30 y el 70% en el visionado de las segundas temporadas de sus series frente al de las primeras.

Captación y retención

La empresa de 'streaming' muestra, además, una gran preocupación por la caída del compromiso de los usuarios, que le obliga a redefinir sus estrategias de captación y retención.

Matthew Condon, analista de la compañía financiera Citizens, ha señalado, en el contexto de la revisión de mercado 'Netflix's Biggest Advantage Could Become Its Biggest Risk', que si la interacción disminuye y el abandono comienza a aumentar, todo el negocio se vería afectado: "Esto es, en última instancia, lo que está llevando a Netflix a explorar la televisión en directo y las asociaciones de paquetes de suscripción".

Nuevos contenidos

Aparte de la reactivación de los periodos de prueba gratis, los ejecutivos de Netflix están debatiendo la posibilidad de añadir canales en directo que emitan contenido de forma continuada y segmentada por géneros, así como la incorporación de servicios de 'streaming' de terceros, como la cadena de televisión Peacock, siguiendo los modelos de Amazon Prime y Apple TV.

Por otro lado, está valorando la opción de pujar por los derechos de los Mundiales de fútbol de 2030 y 2034.