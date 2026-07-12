"No me vas a volver a humillar": Los motivos por los que Marta Gómez Montero abandonó el plató del 'Malas lenguas Noche' de Jesús Cintora

El 'Malas Lenguas Noche', la edición de fin de semana del programa de actualidad que presenta Jesús Cintora en La 2, vivió este sábado un impactante momento cuando la colaboradora Marta Gómez Montero decidió abandonar el plató llorando y tras acusar a Cintora de humillarla. "No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", empezó diciendo.

En ese momento, se estaba debatiendo en el programa sobre el absentismo en el trabajo y las bajas laborales injustificadas a raíz de unas declaraciones de Alberto Núñez Feijoó sobre la cuestión. Pero Gómez Montero, al ser preguntada por Cintora, decidió no contestar. "He aguantado mucho tiempo por mis hijos y porque tengo que pagar las facturas, pero ya no aguanto más", expresó, cada vez con la voz más temblorosa y al borde del llanto.

"Prefiero comer mierda"

Y remató su denuncia entre balbuceos: "Hay un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba', en el que al protagonista le pregunta su mujer qué es lo que van a comer y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda".

Gómez Montero, que no se ha pronunciado tras el abandono del plató, explotó finalmente tras, bajo su punto de vista, sentirse maltratada continuamente por Cintora en su labor de comentarista de la actualidad en el programa.

El origen de todo

La reacción de la periodista, pues, viene de lejos. Hace menos de un mes, en un clip que ha compartido un usuario en redes sociales, se puede apreciar cierta tensión entre Cintora y Gómez Montero. En otras ocasiones, es interrumpida por el presentador cuando va a explicarse. "Bulos no. Esto es Malas Lenguas, bulos no", expresa alzando la voz Cintora en medio de un debate sobre Aldama en el que la colaboradora decía que era el propio Aldama el que había sacado a la luz la corrupción.

La airada reacción de Cintora pudo haber molestado a Gómez Montero, uno de esos momentos en los que aguantó hasta que, este sábado, decidió dejar de hacerlo. Sin embargo, hay varios momentos en los que se la ve incómoda y molesta cuando es interrumpida.

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"No entiendo lo que ha ocurrido"

El programa continuó con normalidad hasta que Jesús Cintora lo detuvo para hacer referencia a lo ocurrido: "Me dicen que se está comentando y mucho, lógicamente, lo que ha ocurrido con Marta Gómez Montero. No entiendo lo que ha ocurrido, sinceramente lo digo. Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal, pero solo le he hecho un gesto para que espere su turno. A todos los compañeros se le pide que no corten a los demás, que no hablen por debajo y que respeten los turno. Únicamente eso, nada más. A partir de ahí, ella ha decidido marcharse. Está invitadísima a volver a este programa cuando quiera, con todo el cariño de lo digo. Son cosas que pasan en directo y se las contamos, porque no hay nada que ocultar", comentó.