'Ágata y Lola', el 'cozy crime' de Atresplayer con una policía autista

Las ficciones policiacas protagonizadas por dos agentes con personalidades antagónicas son todo un clásico: 'Expediente X', 'Starsky & Hutch', 'Corrupción en Miami', 'Arma letal'... Lo que ya es menos habitual es que uno de ellos se encuentre dentro del espectro autista. Esto es lo que pasa en la nueva serie de Atresplayer 'Ágata y Lola', un procedimental con tintes de 'cozy crime' protagonizado por dos actrices catalanas, Mireia Oriol ('Alma', 'Les de l'hoquei') y Eva Martín ('La Promesa'). Se estrena este domingo 12 de julio.

Ellas son las Ágata y Lola del título, dos mujeres completamente diferentes que, sin embargo, conformarán un dúo de lo más efectivo a la hora de resolver crímenes. Por un lado está Lola Castro (Martín), la inspectora que lidera el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo. "Es una mujer impulsiva, enérgica, curiosa, vitalista, empática... y un poco caótica", la describe la actriz que la interpreta.

Por otro, Ágata (Oriol), una agente novata, ordenada y metódica apasionada por la criminología cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo. Desde entonces, trabaja entre expedientes en el archivo de la comisaría, un entorno más tranquilo, alejada de la acción. Desde pequeña, devoraba las novelas de Agatha Christie (a la que la serie hace un guiño con el nombre del personaje) y soñaba con seguir los pasos de su padre, un prestigioso inspector de la policía judicial muerto en acto de servicio.

Extraño suicidio

Cuando Lola comienza a investigar el extraño suicidio de un médico, se da cuenta de que su compañera tiene un gran olfato para fijarse en detalles que a todos los demás les pasan desapercibidos. Por eso se empeña en incorporarla a su equipo. Pero la joven oculta que se encuentra en el espectro autista, lo que podría costarle su expulsión del cuerpo policial.

"Espero que la serie pueda ayudar a desmontar prejuicios sobre el autismo", afirma Eva Martín. "El trabajo se ha hecho desde un lugar superrespetuoso y lo más riguroso posible", añade la actriz, que apunta que, como le pasa a Ágata, "cada vez encontramos más casos de gente diagnosticada de adultos".

Eva Martín, en 'Ágata y Lola' / Atresmedia / Jaime Olmedo

"Por parte de los directores había una intención muy clara de tratar esta realidad sin prejuicios, sin paternalismo e incluso incorporando el humor cuando surge de manera natural", subraya la intérprete. "Hay situaciones muy divertidas por el contraste entre Ágata y Lola, porque una necesita el orden y la rigidez de las normas para sentirse segura, mientras que la otra vive rompiéndolas constantemente", avanza.

Carácter gallego

La serie está inspirada en una ficción francesa, 'Astrid & Raphaëlle', aunque adaptándola a la idiosincracia española. "Esta versión, a diferencia de la francesa, tiene el carácter español, más expresivo en lo emocional, pero sobre todo tiene carácter gallego". Porque la serie se ha rodado, y se ambienta, en Vigo.

Mireia Oriol, en 'Ágata y Lola' / Jaime Olmedo / Atresmedia

"La ciudad no es solo el lugar donde hemos rodado, sino que está muy presente, y todo su entorno. Hay muchísimos actores gallegos y el espectador va a descubrir no solo Vigo, sino también entornos naturales que son una maravilla, como bosques, playas, acantilados...", enumera la actriz, que confiesa que le gustaría rodar una segunda temporada. "Al fin y al cabo es un procedimental, hay un caso por capítulo", con lo que podría alargarse.

De momento, la primera temporada consta de ocho episodios de 50 minutos y el reparto lo completan actores como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo y Sara Sanz.