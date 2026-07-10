Clásicos de verano

Con "La revuelta" de David Broncano ya de vacaciones, se anuncia para este lunes la vuelta de un clásico de la programación estival: "El Grand Prix de verano", en La 1. Su hora de emisión, las 21.45, supone la mejor excusa posible para recuperar el público infantil de la televisión.

Juegos como "La patata caliente", "Los troncos locos", "Los bolos", "El diccionario" o "Pasión de capitanes" serán algunas de las pruebas de un programa absolutamente blanco y familiar y que sigue llevando el sello inconfundible de Ramón García. Cuesta imaginar este espacio con otro presentador, que contará con nueve entregas, que se alargará hasta finales de agosto y donde competirán doce municipios del territorio.

Pues sí: Cantora fue líder

Pasan los años y me sigue alucinando y sorprendiendo esto de la televisión porque sigue siendo una caja de sorpresas. Telecinco emitió este miércoles un documental especial sobre "Cantora", la residencia-mansión de Isabel Pantoja. Otra propuesta de temas del pasado. Otro "revival" intentando resucitar universos televisivos que uno pensaba que estaban abandonados, otro intento para la supervivencia de temas que uno cree que están más que sobados y de cuyo interés entendía que eran nulos…

Y entonces… ¡oh, sorpresa! "El precio de… Cantora", que presentó Santi Acosta, fue el programa líder en su franja, alcanzando un 12,1 % de cuota de pantalla. Sinceramente, un servidor podría no hacerlo públicamente pero… Lo reconozco, porque intuí que este recurrente tema se pegaría un batacazo por marchitado y anacrónico. Y para nada. El espacio contó con los testimonios de Dulce Delapiedra y Pepi Valladares, ex trabajadoras de la casa de quien no tengo el gusto de conocer. Ni tampoco las ganas. Conocido el inesperado “éxito” del especial, apuesto doble contra sencillo que la cadena de Fuencarral va a exprimir la aparición de las invitadas en sucesivos programas.

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Hoy viernes a las nueve de la noche se volverán a romper los registros con el España-Bélgica. Como rezaba una parte de la letra del tema "Bienaventurados", una de las canciones del gran cantautor y poeta Joan Manuel Serrat: "Bienaventurados los adictos a emociones fuertes porque vienen buenos tiempos para la gente marchosa". Amén, nano.