'El cabo del miedo' ('Cape Fear') de Javier Bardem está en Barcelona

"Yo no lo hice". Son las palabras con las que Javier Bardem, el protagonista de 'Cape Fear', insiste en demostrar su inocencia en la serie que protagoniza en Apple TV junto a Amy Adams y Patrick Wilson. Pero no solo las dice en la ficción, sino que intenta convencer de ellas a las personas que se pasen estos días por el Espai Movistar de Barcelona. La tienda que tiene la plataforma en la céntrica plaza de Catalunya de la capital catalana alberga, hasta el sábado 18 de julio, una experiencia inmersiva sobre la serie producida por Steven Spielberg y Martin Scorsese, una versión para la pequeña pantalla de la película de 1991 'El cabo del miedo', dirigida por este último.

Imagen de la experiencia inmersiva de 'Cape Fear' / MOVISTAR PLUS+

A través de diferentes 'sets' inspirados en 'Cape Fear', los asistentes podrán sumergirse en algunos de los escenarios más emblemáticos de la historia, escuchar la voz de Max Cady (Javier Bardem) y participar en un 'escape room' ambientado en la prisión donde transcurre parte de la trama, en una experiencia gratuita y abierta al público.

La llamada de Javier Bardem

Nada más cruzar la entrada, descubrirán diferentes sets ambientados en la prisión donde el protagonista de la serie ha permanecido encarcelado durante más de 14 años acusado de asesinato, después de que su abogada defensora (Adams) no pudiera demostrar su inocencia. Una letrada que ahora está casada con el fiscal que llevó el caso (Wilson).

Uno de los escenarios de la experiencia inmersiva es la sala donde los presos llaman a sus familiares. Al descolgar uno de los teléfonos, los visitantes escucharán la voz del propio Cady (Javier Bardem) dándoles la bienvenida.

Imagen de la experiencia inmersiva de 'Cape Fear' / MOVISTAR PLUS+

Al lado aparece el gimnasio donde el personaje se ha podido poner en forma durante los años en la cárcel, donde tampoco se ha librado de algunas peleas. Allí los visitantes pueden hacerse un tatuaje temporal con forma de ojo inspirado en los que cubren el cuerpo de Cady.

Un 'vis a vis'

Más adelante el público puede vivir un 'vis a vis' con el protagonista a través de una pantalla, donde aparece un vídeo en el que Cady trata de convencerlos de su inocencia. Desde ahí se accede al 'escape room', donde, gracias a unas gafas de visión nocturna, deberán buscar pistas en una sala que recrea una de las primeras secuencias de la serie, que comienza con un supuesto suicidio.

Es el momento de buscar pruebas a partir de recortes de periódico manchados de sangre desperdigados por las paredes y otros elementos repartidos por una mesa, como una nota de suicidio, antes de que el tiempo se agote. Hay, además, un cadáver. Al salir, habrá que dictar sentencia: ¿es culpable o inocente?

Imagen de la experiencia inmersiva de 'Cape Fear' / MOVISTAR PLUS+

Basada en la novela 'The Executioners', de John D. MacDonald, 'Cape Fear' reimagina uno de los grandes clásicos del género, llevado con anterioridad al cine en 1962 y en la famosa adaptación de 1991 dirigida por Martin Scorsese.

Ahora ha regresado en formato serie de la mano del creador Nick Antosca, con Javier Bardem recogiendo el testigo de Robert Mitchum y Robert De Niro en el papel de Max Cady. La serie está disponible en Apple TV, incluida en la oferta de televisión de Movistar dentro del paquete Ficción Total.