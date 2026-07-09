La inesperada espontánea que ha robado protagonismo a Shakira en su entrevista con Broncano en 'La revuelta'

Este miércoles 8 de julio, 'La revuelta' contaba con una invitada de plena actualidad: Shakira, la cantante del himno del Mundial de Fútbol. Con esta intervención la artista colombiana cumplía una promesa que le hizo a David Broncano hace ya casi dos años, cuando el presentador aterrizó en TVE y le aseguró que un día asistiría a su programa. Su participación ha sido ahora no en el teatro en el se graba el 'show', sino por videollamada desde Baltimore (EEUU), aunque una inesperada espontánea ha conseguido robarle protagonismo a la intérprete de canciones como 'Suerte' y 'Hips don't lie'.

En la entrevista, que contó con algunas dificultades técnicas, Broncano aprovechó para pedirle a Shakira que, cuando pasara por Madrid acudiera en persona a 'La revuelta'. "Cuando vengas a Madrid te invitaremos para que sientas el calor del público español", le reclamó el presentador. La cantante aceptó, proponiendo un intercambio: "Y luego vienes tú al estadio", le respondió, haciendo promoción de su espectáculo.

Llamada inesperada

Pero la llamada con la cantante colombiana cobró una nueva dimensión cuando, de repente, la artista recibió una inesperada llamada. Mientras intentaba colgar, una figura apareció por detrás suyo gateando. El equipo de 'La revuelta' no desaprovechó la ocasión para preguntarle, sorprendidos, por la identidad de la persona con camiseta rosa que se deslizaba sutilmente tras la cantante.

"¿Qué está pasando?", lanzó Ricardo Castella. "¿Qué pasó?", le contestó Shakira, sin saber lo que el público había visto desde casa. Pero la escena volvió a repetirse. "Shaki, dile que salga y la saludamos", reclamó Broncano.

"Es mi asistente, parecemos hermanitas", anunció Shakira entre risas, mientras la animaba a que apareciese en pantalla. "¿Cómo te llamas?, que te hemos visto solo de perfil", la interrogó el presentador.

La asistente

"Diana", contestó ella. "Diana, me ha gustado porque tú, intentando mantener la profesionalidad para colgar la llamada, has dicho: 'Si me agacho mucho no me ven'", bromeó Broncano, mientras Shakira abrazaba a su asistente. "Sí, pero creo que sí me vieron", reconoció ella entre risas.

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"Os agradezco el momento porque ha estado muy guapo. Cuando vengáis al programa me encantará saludar a Diana", finalizó David Broncano.