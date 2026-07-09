La importancia de los informativos

Ni se trata de historias del pasado, ni es un invento, ni una teoría con escasos principios y, ni mucho menos, una leyenda urbana: los programas informativos de las televisiones son la base de cualquier cadena generalista que se precie. Por tanto, cuando un operador produce informativos de calidad tiene una relación directamente proporcional con su audiencia. No es cierta, por tanto, esa leyenda urbana que apunta a que, en general, no se miran informativos de televisión porque existe una sobredosis de información.

¿Viajamos a otros países? ¿Vamos a la BBC, a la ZDF alemana o paseamos por la RAI italiana? Los productos estrella, siempre bien vestidos, son los informativos, porque aportan reputación y credibilidad a la cadena.

En nuestro país disponemos de un amplio abanico de grandes comunicadores que nos explican lo que pasa en el mundo, tanto en las televisiones públicas como privadas. Aunque, claro, hay de todo. Voy por orden.

En La 1, me gusta la apuesta joven de Mireia Alzuria y Álex Barreiro a primera hora, con la seguridad y veteranía de dos mujeres: Alejandra Herranz al mediodía y Pepa Bueno por la noche. En La2Cat (y también por La1Cat) destaco lo que para mí es la revelación de la actual temporada: Aina Gandulf. Quédense con este nombre.

TV3 sigue siendo líder de audiencia en casi todos sus espacios, en donde mandan la experiencia y solvencia profesional de Núria Solé en el Comarques, Xavi Coral en el Migdia, con el fichaje de Anna Garnatxe, y de Toni Cruanyes en el Vespre, aunque desconozco el misterio televisivo de por qué los viernes desaparece y la sustituye Raquel Sans.

Roberto Arce y Marta Reyero, dos veteranos de guerra de quienes creo que deberían tener más reconocimiento, presentan las ediciones de mediodía y noche en la segunda cadena de Mediaset. Durante la hora de la comida y en Antena 3, Sandra Golpe va sola por la autopista, superando cuotas de un 24 % de audiencia, registros muy golosos como los que firma Vicente Vallés en la misma casa por la noche, un informativo de autor que aporta opinión.

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Como hoy me he quedado sin espacio, otro día me referiré a otros profesionales y los informativos de deportes, sobre la meteorología y durante los fines de semana, que sin duda ya suman entidad propia.