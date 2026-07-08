Ya viene la nueva TDT

"¡¡Viene la nueva TDT!!". Un ilusionante reclamo que me recuerda a algunos anuncios de detergente del pasado, en los que el principal argumento consistía en que, con su nuevo slogan, "todavía lava más blanco", el producto lavaba más y mejor que el anterior.

A finales de 2005 se produjo el primer lanzamiento oficial de la TDT en España, que vino a ser la readaptación de algunos canales que ya veíamos en casa y con un aliciente que nos vendieron y que nos llamó la atención: la interactividad entre emisor y receptor. ¿En qué consistió? En nada. Para interactividad ya existía el Teletexto, herramienta que hoy todavía existe.

Una buena parte del resto de aquel invento de la TDT se tradujo en emisiones de canales porno en televisiones locales; videoclips "ad eternum" durante todas las noches y un inmenso alud de programas presentados por presuntos futurólogos y videntes, cuya propuesta televisiva era nula y, eso sí, su única interactividad consistía en sacarle cien euros a telespectadores desesperados por su futuro, especialmente en el terreno económico o en el amor. Por suerte, años después han desaparecido los supuestos videntes, que junto con los propietarios de los canales se han llevado una buena pasta.

Se nos vendió la TDT como nueva televisión, que aportaba muchas soluciones para resolver con satisfacción la industria del ocio y que solo aportó poder escuchar la radio desde la tele.

Hoy, el reclamo principal en la página web oficial del Ministerio para la Transformación Digital del Gobierno es claro: “Llega la alta definición a todos los canales”. Sin duda, suena atractivo. En esa página oficial se incorpora un breve vídeo donde explica las bondades de la nueva tecnología; un vídeo que, dicho sea de paso, está sonorizado con el culo, donde la banda sonora está al mismo nivel que la voz del locutor. Sin duda, notoriamente mejorable.

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¿Qué deberemos hacer para ver los canales? Resintonizar nuestros televisores… o avisar al antenista de turno, una figura habitual en casa desde que en 1983 TV3 inició sus emisiones y nos obligaron a hacer lo propio… o, algo más fácil, colocar una antena de cuernos encima del televisor. Para el 5 de noviembre está prevista la nueva “ultra alta definición”. Y además, se estrenará "La 7". Ai, mare. Me gustará verla.