Movistar Plus refuerza su apuesta por las series españolas y multiplicará los estrenos

La producción audiovisual española es uno de los ingredientes principales de Movistar Plus+, y lo será todavía más a partir de ahora. La plataforma tiene previsto desarrollar una nueva estrategia para las series incrementando progresivamente el número de títulos, hasta alcanzar una media de dos estrenos españoles al mes. Este crecimiento estará respaldado por un incremento de la inversión durante los próximos años.

El objetivo es llegar a 26 series españolas al año, más de dos estrenos al mes, en los próximos tres años. Este incremento será especialmente notable en los Originales Movistar Plus, donde la plataforma quiere doblar de forma anual la propuesta: de las ocho producciones actuales, pasar a 16. También llegará a ese objetivo buscando modelos de coproducción y/o licencias, que hasta ahora habían sido muy minoritarios.

Durante las dos últimas semanas, el equipo de Contenidos ha celebrado una ronda de encuentros con cerca de 60 productoras, que han tenido la oportunidad de presentar a Movistar Plus casi un centenar de nuevas ideas. Estos encuentros han servido además para poner en común con ellos la nueva estrategia y reforzar los vínculos con la comunidad creativa, con la que la plataforma tiene una larga trayectoria.

De 'Ardora' a 'Todo lo necesario'

Algunos títulos previstos para el 2027 y que forman parte de este incremento son: 'Ardora' (dirigida por Jorge Coira y protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez), 'Todo lo necesario' (creada por Marcel Barrena y Alberto Marini y protagonizada por David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López) e 'Iruña 97' (protagonizada por Clara Galle y Álvaro Cervantes; una serie que parte de una idea original de Natxo López, coescrita con Marina Parés y David Pérez Sañudo) y las segundas temporadas de 'Se tiene que morir mucha gente', 'El Centro' y 'El otro mundo' ('El otro lado').

David Verdaguer, Marina Salas y Enric Auquer, en el rodaje de 'Todo lo necesario' / POL REBAQUE

Junto a la producción original, Movistar Plus impulsa una estrategia de crecimiento con la incorporación de series españolas a través de compras de derechos, ampliando así el volumen de títulos y la diversidad de géneros a un menor coste.

'33 días' y 'La casa nostra'

Algunos títulos son 'Ella, maldita Alma' (estreno el 9 de julio), protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova y que actualmente emite Telecinco; '33 días' (estreno el 23 de julio), la primera serie de ficción de Carles Porta, inspirada en la historia real de la fuga de Brito y Picatoste y protagonizada por José Manuel Poga y Julián Villagrán, que ha estrenado Atresplayer; y la 'sitcom' de 3Cat 'La casa nostra' (el 6 agosto la primera temporada y el 27 agosto, la segunda), creada por Dani de la Orden.

Protagonistas de la serie "La casa nostra", de tv3 / 3Cat

La tercera vía de crecimiento en el volumen de series consistirá en reforzar las coproducciones. Por ejemplo, Movistar Plus continuará su estrecha colaboración con ARTE France, que tras participar en 'Los años nuevos' y 'Anatomía de un instante', ha entrado también como coproductor en la serie 'Matar a un oso', que se estrenará en la plataforma en el último trimestre del año.

Otro ejemplo de coproducción internacional más reciente será 'Patagonia', que ya ha iniciado su rodaje en el sur de Chile y en País Vasco. Protagonizada por la actriz Itziar Ituño ('La casa de papel'), dirigida por Rodrigo Susarte ('Isla oculta') y escrita por Luis Barrales, Anastasia Ayazi y Germán Maggiori. 'Patagonia' es la nueva serie de Movistar Plus en colaboración con Wood Producciones (Chile), Atlantika Films (España), con el apoyo de CNTV, Televisión Nacional de Chile y Diputación Foral de Bizkaia. Además, la oferta de series españolas se seguirá complementando con éxitos internacionales.

Julián Villagrán y José Manuel Poga, en '33 días' / ATRESMEDIA

"Estamos ante una nueva etapa para la ficción española en Movistar Plus. Queremos ofrecer a nuestros clientes más historias, llegar a más públicos y seguir siendo un socio estratégico para el talento y las productoras españolas. Creceremos en volumen sin renunciar a la exigencia creativa y editorial que define nuestros contenidos", afirma Juan Andrés García Ropero ‘Bropi’, director de Contenidos de Movistar Plus.