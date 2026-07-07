Cambia tu vida en seis meses

Según el plano que vemos en esa cuenta de Instagram (no es una, sino son varias), le están haciendo una entrevista. Pero solo teóricamente. Está sentada en un sillón, tiene delante un micrófono de buena calidad. La iluminación, en general, es más que correcta, así como la vocalización y la edición final del vídeo.

De fondo, se observa un salón comedor. Su plano es único y aparece ladeado, como si le estuviera hablando a alguien, porque es que tan solo la vemos responder, pero… es que nadie le pregunta.

Además, no se equivoca jamás y… ¡oh, sorpresa! Durante la presunta entrevista en ningún momento aparece en el plano el interlocutor o la persona a quien se dirige, que, por supuesto, no le interrumpe nunca (porque no hay nadie, caray) y ni siquiera le pisa ni una sola palabra en ningún momento.

Por tanto, la deducción es sencilla: ¿es posible que la persona que realiza su discurso se esté dirigiendo… ¿A NADIE? Totalmente. Es más: me juego un brazo a que es así. ¿Tiene derecho a hacerlo? Por supuesto. ¿Tenemos derecho a creérnoslo? Sin duda: el mismo que a no creerlo.

Una pregunta: ¿Mira en algún momento a la cámara? Tampoco. En ningún momento. Porque su mirada se dirige a alguien, que jamás vemos, de manera que puede estar leyendo perfectamente un prompter o unos folios con letra de cuerpo 48. Sin duda aportaría algo de crédito que se viera a quién se dirige. Pero nada. Entonces: “miau”.

Y la sentencia es la siguiente: “Seis meses son los que necesitas para cambiar tu vida”, porque asegura que en menos de seis meses ha llegado a más de un millón de seguidores en Instagram, como si el seguidor lo puede llegar a hacer utilizando su método, como si un número de esa plataforma otorgase cierto prestigio profesional… Sí: la misma plataforma que permite publicar decenas de anuncios para comprar seguidores a cambio de dinero; la misma que elimina la cuenta de un usuario si este enseña un pezón.

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Me perdonarán, pero a mí todo esto me parece una tomadura de pelo, algo muy parecido a una burla. Y me parece más raro que un perro azul. Pero lo más vergonzante de todo es que sean empresas privadas que otorgan campañas de publicidad a cuentas de este tipo fijándose tan solo en el número de seguidores y sin preguntarse el origen de las mismas. La cultura del número.