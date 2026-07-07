La victoria de España frente a Portugal, lo más visto del año

TVE ha vuelto a apuntarse otro tanto gracias a 'la Roja' en el Mundial. La victoria de España frente a Portugal 0-1 en los octavos de final de la competición que se celebra en EEUU, México y Canadá se ha convertido en la emisión más vista del año, superando incluso a la espectacular cifra de hace unos días, con el triunfo de los hombres de Luis de la Fuente frente a Austria.

El partido de este lunes 6 de julio frente al solvente equipo de Cristiano Ronaldo, que perdió su última oportunidad de coronar a su selección en lo más alto del podio, se saldó con una media de 12.794.000 telespectadores y obtuvo un 75,2% de cuota de pantalla.

De esa cifra, una media de 11.042.000 personas lo vieron en La 1 (con un 65% de cuota); 813.000 en DAZN (4,6%); 617.000 en Teledeporte (3,7%), y 322.000 en La 2 (1,9%).

La cifra de espectadores únicos es de 17.984.000, lo que supone el 37,8% de la población de España. El minuto más visto fue a las 23.01 horas en La1, con 12.521.000 de espectadores.

Gran seguimiento entre los jóvenes

Según un informe de Barlovento Comunicación, el mayor seguimiento ha sido entre la población más joven. En la franja de entre 13 y 24 años alcanzó una cuota de pantalla del 88,2%; en la de 4 y 12 años, del 88%, y en la de 25 a 44 años, del 87,4%.

Por detrás se situaron los espectadores de entre 45 y 64 años (77,6%), de entre 65 y 74 años (62,4%) y, por último, los de más de 75 años (57,6%).

Murcia, en cabeza

Por comunidades, donde más se vio fue en Murcia (80,3%), Madrid (79,3%), Baleares (78,4%), Castilla y León (77,8%), Comunidad Valenciana (77,4%) y Andalucía (76,6%).

Por detrás quedaron Castilla y La Mancha (75,7%), Canarias (73,4%), Aragón (72,6%), Navarra (71,7%), Catalunya (71,4%), Asturias (71%), Galicia (69,9%) y, por último, País Vasco (68,6%).

El España-Austria

Con esta audiencia, el encuentro ante Portugal supera así al de 'la Roja' en los dieciseisavos contra Austria del pasado 2 de julio, que sumó una media de 10.760.000 telespectadores y un 69,5% de cuota de pantalla. De ellos, 9.178.000 personas lo vieron en La 1 de TVE (con un 59,6% de 'share'); 771.000 en Teledeporte (5%) y 810.00 en DAZN (4,9%).