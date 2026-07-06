Creo que para escribir este artículo hoy me haría falta la ayuda el gran humorista y buena gente que es Goyo Jiménez, que como él se autodenomina es “experto en asuntos americanos”. ¿Por qué? Muy fácil. La sociedad evoluciona, y con ella las costumbres de sus conciudadanos. Y en Estados Unidos están cambiando las tendencias de consumo de escucha activa, porque todo se reduce a un egoísmo personal.

Según un estudio que recientemente ha publicado el Instituto Edison Research, de Estados Unidos, el horario dominante de la escucha es el del oyente por encima del emisor. Ya no importa ni quién ni a qué hora las emisoras o plataformas explican lo que ocurre, sino a qué hora el receptor prefiere hacerlo. El contenido está por encima de la inmediatez del directo. Ojo a esa tendencia, porque lo que sucede allá viene rebotado a Europa diez años después.

Empezaron con los podcast de audio (y por aquí se notó), siguieron los de video (también los imitamos). Las cuatro partes que hace años arrancaron en la NBA, años después las adaptamos en la Liga ACB y también a la Euroliga europea. Y así todo. Las pausas de hidratación del actual mundial de fútbol se han habilitado para colocar publicidad y se aplicarán en Europa más pronto que tarde, independientemente de la estación en la que se disputen los partidos.

El receptor actual apuesta por los podcast o los contenidos de la radio a la carta, en favor de un consumo egoísta y de una evidente proclama que reza el titular de esta columna: “mi tiempo es mío”, y no el que me propone una emisora. A mí ni me gusta ni lo entiendo, pero es lo que viene de allí.

La tele, en julio

En televisión no hará falta que lleguemos a la última semana del mes de julio para comprobar que en el cómputo general del mes la cadena pública se llevará de calle el liderazgo de la audiencia, con unos datos que sumarán enteros en la media global del año.

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Desde hoy lunes comienzan las transmisiones de los encierros de los sanfermines, que aunque dure pocos minutos, se ceban con la previa y se alimenta el post encierro. Además de las corridas de los mozos en Pamplona, se le suman las tardes con el Tour de Francia y las noches con los partidos del Mundial. La goleada será abrumadora, por una simple explicación de la obtención de los derechos y por aquello del interés general.