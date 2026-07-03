Los pueblos de Alba Carrillo

Fueron entre siete y doce, pero como si son 200, los que se pasó de largo la presentadora que cada tarde monta un pollo en su particular sótano, que a menudo transpira un ambiente de asfixia porque la queja de todo lo que se menea suele ser permanente.

Resultó indecoroso, innecesario y, sobre todo, falso señalar a profesionales como Bertín Osborne y Patricia Conde, con el único objetivo de que ella misma se autopostulara para un trabajo en TVE. “Son morosos de Hacienda y se les premia con un trabajo, y a mí me censuran”, dijo ella, verificando que cada día trae de casa la rabieta puesta.

Lógico que el miércoles le faltara tiempo a Patricia Conde, porque acabó publicando en sus redes sociales un texto en el que acreditaba sus paces con la Agencia Tributaria, de la que Carrillo no tiene por qué publicitar, y todavía menos haciéndolo sin pruebas. Patricia pidió de forma elegante una rectificación. Comprobaremos el final, porque la mentira y el bochorno es de la Carrillo, aunque por encima están sus jefes, que se lo permiten. Ya se sabe: “haz ruido que algo queda”.

La tontería de WhatsApp

Últimamente noto a muchos “explicadores de cosas” (me niego a denominarles creadores de contenido y mucho menos periodistas) dándole publicidad gratuita a una plataforma como WhatsApp, porque la propia compañía ha decidido copiar una función que hace años que ya cuenta su más directo competidor, Telegram. Se trata de que el cliente pueda localizar el contacto de alguien tan solo apuntando un nombre de usuario.

Dice la compañía que el nombre no lo mostrará a nadie y que existirá una clave para localizar al destinatario. ¿No será más fácil hacerlo por Instagram, que además es la misma empresa? ¿O por el propio teléfono? ¿Qué necesidad tiene un usuario de que lo encuentren desde el nombre de usuario? Todos hemos conocido inventos imbéciles que nos proporciona la modernidad, pero como este, desde luego muy pocos.

Noticias relacionadas

El post-match de Dazn

Me gustó, y mucho, el post-match de Dazn tras el Inglaterra-Congo, que presentaron Irene Molina y Gaby Ruiz junto con el equipo médico habitual, en el que realizaron una lectura del partido interesante, sosegada y sin estridencias. Un buen análisis que complementa el relato difícilmente superable de Miguel Ángel Román y José Sanchís durante los partidos. Mi enhorabuena a la plataforma.