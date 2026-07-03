Derechos LGTBI+
TVE se vuelca con la fiesta del Orgullo
La 1 retransmite este sábado la manifestación de Madrid, con Aitor Albizua e Inés Hernand como presentadores
Una vez más más, RTVE se vuelca con la fiesta del Orgullo, dedicada a reivindicar los derechos LGTBIQ+. Este sábado 4 de julio (a partir de las 19.00 horas), La 1 retransmite por quinto año la manifestación por las calles de Madrid. Aitor Albizua ('Cifras y letras') repite como presentador y este año le acompaña Inés Hernand.
Miriam Moreno, Mario Montero, Marta Medina, Sergio Recio, Clara Rivas y Cecilia Revuelta serán los reporteros en los diversos puntos del recorrido, que recogerán testimonios y narrarán los grandes momentos.
En el set de RTVE frente al Museo del Prado, los presentadores entrevistarán a activistas como Nerea Pérez de las Heras o Elisabeth Duval, profesionales del mundo de la cultura como Arkano, Bob Pop, Carlos Corredera y Samantha Ballantines y estrellas del deporte, así como a creadores de contenido LGTBIQ+.
'Sé quién eres'
El especial 'Saca tu Orgullo 2026' contará con un gran despliegue técnico (17 cámaras, dos cabezas calientes y un dron) para mostrar todo el recorrido entre Atocha y la plaza de Colón en el que, un año más, desfilará la carroza de RTVE con multitud de artistas y profesionales de la corporación.
Este año, además, RTVE ha reunido a las estrellas del Benidorm Fest 2026 para el himno 'Sé quién eres'. Dani Ruiz, productor detrás de éxitos de figuras como Abraham Mateo y miembro del jurado de la última edición de Benidorm Fest, está al frente de la canción.
La arquitectura rítmica está a cargo de Marcos Miranda, bajista y compositor de The Quinquis. A su lado, Diego Cantero (Funambulista) se encarga de la letra. ASHA, Atyat, Deivhook y Edu Venturo de KITAI, Ku Minerva, Dani J, Omar Martínez y Diego Cantero de Funambulista, junto a Marcos Miranda y Maxi Jeremies de The Quinquis han participado activamente en la composición de letra y música.
- Muere el periodista de Antena 3 Gabriel Relaño
- La cadena de televisión que impulsa José Miguel Contreras será 'una factoría' de contenidos 'moderna' para competir con Cuatro y LaSexta
- BEAT, cuatro bestias pardas en algo más que un homenaje a King Crimson en la apertura del Barts Festival
- El MNAC pide paralizar la devolución de las pinturas de Sijena hasta que Aragón explique cómo y dónde las quiere reinstalar
- La justicia obliga a indemnizar a la socorrista del vídeo viral 'La he liado parda' con 50.000 euros
- Smiljan Radić, arquitecto: 'Tengo una oficina con cinco personas. Es la cantidad máxima que puedo administrar sin volverme loco
- Los entresijos del crimen de Pioz, un asesinato retransmitido por Whatsapp: 'Te preguntas si tus hijos harían lo mismo
- El anti show de Paz