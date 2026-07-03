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Derechos LGTBI+

TVE se vuelca con la fiesta del Orgullo

La 1 retransmite este sábado la manifestación de Madrid, con Aitor Albizua e Inés Hernand como presentadores

Aitor Albizua e Inés Hernand

Aitor Albizua e Inés Hernand / RTVE

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Una vez más más, RTVE se vuelca con la fiesta del Orgullo, dedicada a reivindicar los derechos LGTBIQ+. Este sábado 4 de julio (a partir de las 19.00 horas), La 1 retransmite por quinto año la manifestación por las calles de Madrid. Aitor Albizua ('Cifras y letras') repite como presentador y este año le acompaña Inés Hernand.

Miriam Moreno, Mario Montero, Marta Medina, Sergio Recio, Clara Rivas y Cecilia Revuelta serán los reporteros en los diversos puntos del recorrido, que recogerán testimonios y narrarán los grandes momentos.

En el set de RTVE frente al Museo del Prado, los presentadores entrevistarán a activistas como Nerea Pérez de las Heras o Elisabeth Duval, profesionales del mundo de la cultura como Arkano, Bob Pop, Carlos Corredera y Samantha Ballantines y estrellas del deporte, así como a creadores de contenido LGTBIQ+.

'Sé quién eres'

El especial 'Saca tu Orgullo 2026' contará con un gran despliegue técnico (17 cámaras, dos cabezas calientes y un dron) para mostrar todo el recorrido entre Atocha y la plaza de Colón en el que, un año más, desfilará la carroza de RTVE con multitud de artistas y profesionales de la corporación.

Este año, además, RTVE ha reunido a las estrellas del Benidorm Fest 2026 para el himno 'Sé quién eres'. Dani Ruiz, productor detrás de éxitos de figuras como Abraham Mateo y miembro del jurado de la última edición de Benidorm Fest, está al frente de la canción.

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La arquitectura rítmica está a cargo de Marcos Miranda, bajista y compositor de The Quinquis. A su lado, Diego Cantero (Funambulista) se encarga de la letra. ASHAAtyatDeivhook y Edu Venturo de KITAIKu MinervaDani JOmar Martínez y Diego Cantero de Funambulista, junto a Marcos Miranda y Maxi Jeremies de The Quinquis han participado activamente en la composición de letra y música.

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