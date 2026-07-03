El papel olvidado de España en la Independencia de EEUU: "Fue decisivo y jamás se reconoció"

Este sábado se celebra el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En el triunfo de la sublevación de los colonos americanos contra el Imperio británico tuvo un papel decisivo no solo Francia, sino también España, unos hechos que siempre han quedado en segundo plano como si fuera una página olvidada de la historia de ambos países. Canal Historia estrena este 4 de julio (22.00 horas), coincidiendo con la efeméride, ‘4 de julio: una historia española’, un documental original del canal que recuerda la poco reconocida contribución que tuvo España en la victoria de las Trece Colonias frente a la Corona inglesa.

Este trabajo parte del contexto geopolítico de 1776, cuando las Trece Colonias luchaban por su independencia rodeadas por territorios españoles. Bajo el reinado de Carlos III, España vio en este conflicto una oportunidad para debilitar a su gran rival, Gran Bretaña y, tras la Guerra de los Siete Años, recuperar Florida, Menorca y Gibraltar.

Unas negociaciones en París, entre los representantes de las 13 colonias (Benjamin Franklin, Silas Deane y Arthur Lee) y el embajador español en París, el Conde de Aranda, sentaron las bases para que la Corona española ofreciera ayuda. Aunque tuvieron que sortear algunos obstáculos, como el poco dominio de los idiomas de la delegación americana, y se tuvieron que celebrar en la clandestinidad, para que los ingleses no sospecharan lo que se estaba cociendo a sus espaldas.

Guerra contra Gran Bretaña

Además, entre los dirigentes españoles había el temor de que los territorios propios en América siguieran el ejemplo de las Trece Colonias y se plantearan desafiar también a Carlos III. España no solo envió armas, pólvora, uniformes y recursos, sino que acabó declarando la guerra a Gran Bretaña, interviniendo militarmente en América (Florida, Luisiana, Misisipi, Caribe, y Golfo de México) y en Europa (Gran Asedio de Gibraltar, reconquista de Menorca y amenazando las propias costas británicas y sus rutas comerciales oceánicas), dispersando, decisivamente, las fuerzas del Imperio Británico.

"La entrada de España en esta guerra fue fundamental para la independencia de EEUU"; "Los españoles fueron héroes anónimos de la guerra porque prestaron mucho apoyo y jamás se les reconoció por ello", explican en el documental algunos de los expertos que participan. Entre ellos, académicos e historiadores españoles como Hugo O'Donnell, Duque de Tetuán, comandante de Infantería de Marina y miembro de la Real Academia de la Historia; Eduardo Garrigues, embajador de España y autor de las novelas ‘El Misisipi en llamas’ y ‘El que tenga valor que me siga’; Eva García, presidenta de The Legacy y autora de ‘1776 – We The Hispanics’; y José Carlos Gracia, divulgador y creador de ‘Memorias de un tambor.

Imagen del documental '4 de julio: una historia española' / CANAL HISTORIA

Asimismo, participan expertos internacionales como Kathleen Duval, profesora de Historia de la Universidad del Norte de Carolina y ganadora del Premio Pultizer; Rhonda Barlow, Research Associate del Massachusetts Historical Society; la historiadora Liz Covart, anfitriona de Ben Franklin World; y Ricardo Herrera, historiador del US Army War College.

Los protagonistas españoles

Entre los protagonistas españoles de este episodio que cambiaría el curso de la historia destacan el Conde de Aranda, impulsor del apoyo español desde la corte y negociador con los enviados estadounidenses; Diego de Gardoqui, que envió de manera encubierta suministros clave para los rebeldes; Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana y figura clave en la derrota británica en el Golfo de México; o Luis de Córdova, que asestó el mayor golpe logístico de su historia hasta la fecha a la Marina Real Británica.

Aunque su papel fue fundamental, España tardó siglos en recibir reconocimiento. El documental explica algunas de las razones, como el hecho de que los americanos vieran a los españoles como un enemigo a batir en el futuro, ya que todavía poseían muchas tierras en el continente.

Imagen del documental '4 de julio: una historia española' / CANAL HISTORIA

Sin embargo, en 2014, el Congreso de Estados Unidos nombró a Bernardo de Gálvez Ciudadano Honorario, uno de los mayores honores del país, que solo se ha concedido a ocho personas en toda la historia. El historiador estadounidense Thomas E. Chávez resumió en su obra académica la importancia de estos hechos: “Sin la ayuda española, las trece colonias americanas no habrían podido lograr su independencia de la Corona británica”.

La huella hispana en la cultura de EEUU

Después de la emisión de ‘4 de julio: una historia española’, dirigido por Andrew Molina (estadounidense de origen colombiano), emitirá (22.55 horas) el documental ‘We the Hispanos’. La película de José Luis López‑Linares explora la profunda huella hispana en la historia y cultura de Estados Unidos, desde las primeras expediciones españolas hasta hoy.

Destaca figuras como Francisco Vázquez de Coronado, María Jesús de Ágreda y Junípero Serra y pone en valor cómo el legado de España, a menudo olvidado, influyó en el mestizaje cultural, la música, las misiones e incluso las tradiciones ecuestres que conectan los charros con los vaqueros.