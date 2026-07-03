La victoria de España frente a Austria en el Mundial de fútbol rompe audímetros con 10,7 millones de telespectadores

La victoria de España frente a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol ha disparado los audímetros este jueves 2 de julio. El partido con el que 'la Roja' firmó el pase a octavos con un 3-0 se coronó como lo más visto del día con una espectacular audiencia media de 10.760.000 telespectadores y un 69,5% de cuota de pantalla. Es el encuentro de España más visto de la competición deportiva hasta la fecha y lo más visto del año.

El partido tuvo un amplio seguimiento en La 1 de TVE con 9.178.000 espectadores y un 59,6%. En Teledeporte congregó frente a la pantalla a 771.000 fieles y un 5% de 'share'. En el canal de pago DAZN obtuvo 810.00 telespectadores y un 4,9%.

La cifra de espectadores únicos fue de 15.497.000 personas que conectaron en algún momento con el encuentro, lo que supone el 33% de la población de España. El minuto más visto del Mundial este jueves fue a las 22.51 horas en La 1, con 10.447.000 de espectadores.

En Catalunya, también lo más visto

La previa en La 1 también alcanzó muy buenos datos, colocándose como el segundo programa más visto del día, con 8.449.000 seguidores y un 57,4% de cuota.

Según un informe de la consultora Barlovento, el seguimiento fue más alto entre los jóvenes. En la franja de 13 a 24 años alcanzó una cuota de pantalla del 84,7%, seguido de los de entre 25 y 44 años, con un 83,1%, y los de entre 4 y 12 años (82,4%). La cuota más baja fue entre los mayores de 75 años, con un 51,1%.

Por comunidades, Baleares fue donde hubo mayor seguimiento con una cuota del 79,7%, seguida de Madrid (78,4%), Murcia (75,1%), Comunidad Valenciana (73,8%), Andalucía (72,7%) y Castilla-La Mancha (71,7%). Donde tuvo menos tirón fue en Catalunya, aunque con una cifra también muy alta: 58,1%. De hecho, el partido fue lo más visto del día entre los catalanes, con una audiencia media en La 1 de 1.284.000 personas.