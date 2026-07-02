Pablo Chiapella: "El éxito te puede hacer olvidar quién eres y de dónde vienes"

El aceite de oliva, uno de los productos estrella de la gastronomía española, ya tiene su serie. Se trata de 'Olivia', recién llegada a Disney+, una comedia familiar sobre el regreso a los orígenes ambientada, como no podía ser de otra forma, en Jaén (concretamente en Úbeda) y sus extensos campos de olivos. Tres de sus protagonistas explican lo que ha supuesto para ellos participar en esta ficción escrita, entre otros, por Flipy, el cómico que presentó la sección de ciencia de 'El hormiguero': Pablo Chiapella, Nancho Novo y Maria Schwinning.

—Pablo, Nancho y Maria interpretan a tres generaciones de una misma familia que, al principio, no está precisamente muy unida. ¿Cómo describirían a sus personajes?

María Schwinning: Olivia es una joven que está en ese momento de la vida en el que intentas descubrir hacia dónde quieres ir. Crees que sabes muchas cosas, pero en realidad te das cuenta de que aún te queda mucho por aprender. Lo que más me gusta de ella, y también de los personajes de mi padre y mi abuelo, es que los tres muestran una versión de sí mismos que no es exactamente la que son, sino la que creen que les resulta más cómoda. A lo largo de la serie todos hacen el ejercicio de ser lo suficientemente valientes como para desmontar esa imagen que habían construido y preguntarse de verdad qué quieren y qué sienten.

Pablo Chiapella: Mario está en el mejor momento de su carrera profesional como hombre del tiempo. Cree que lo controla todo y vive dentro de una burbuja en la que se siente una estrella. Pero ese supuesto control acaba explotándole en la cara, porque el éxito te puede hacer olvidar quién eres realmente y de dónde vienes. Es un personaje que necesita volver a sus raíces para reencontrarse a sí mismo y darse una nueva oportunidad. Tiene que retroceder para poder seguir avanzando y dejar atrás esa imagen de presentador famoso que había construido.

Nancho Novo: Tomás es un hombre completamente enrocado en su forma de ser. Es autosuficiente, bastante despectivo con el género humano y está convencido de que la vida ya no puede ofrecerle nada más. Cree que ya lo ha vivido todo y que nada va a sorprenderle. Pero la llegada de su hijo y de su nieta le demuestra que estaba completamente equivocado.

—Pablo, su personaje tiene el perfil de presentador televisivo con mucho ego. ¿Se inspiró en alguien en concreto?

Pablo Chiapella: Sí, claro que existen perfiles así. En el mundo de la televisión hay presentadores que viven un poco alejados de lo que fueron al principio. Es una profesión en la que puedes acabar creyéndote el dueño del plató, que todo gira a tu alrededor y te pueden dar muchas alas para endiosarse y olvidarse de dónde vienen. Sin señalar a nadie, cualquiera de ellos que haya pasado por eso ha sido mi referente.

Nancho Novo, Maria Schwinning y Pablo Chiapella / DISNEY+

—Uno de los elementos más llamativos de la serie son sus escenarios, con los olivares como gran protagonista. No es algo habitual en la ficción española.

María Schwinning: Ha sido fundamental. Rodar allí, convivir con el paisaje, con el pueblo y con su gente nos ayudó muchísimo a entender la historia. Estar rodeados de ese entorno creó una sensación de pertenencia muy especial y eso se nota en la serie.

Nancho Novo: Es como cuando en teatro te pones el vestuario y automáticamente entras en el personaje. Aquí el paisaje era nuestro vestuario. Solo con estar allí ya estabas dentro de la historia. Además, por fin se le hace un homenaje al gran producto de España, que es el aceite de oliva, y me parece maravilloso.

Pablo Chiapella, Lalachus y Nancho Novo, en 'Olivia' / DISNEY+

—Porque la serie también muestra todo el trabajo que hay detrás del aceite: las heladas, el cultivo, los cuidados…

Pablo Chiapella: Exacto. El aceite no es un simple decorado, es un protagonista más. Toda la historia gira alrededor de él: la manera tradicional que Tomás ha decidido mantener para cultivarlo, el respeto por el producto, cómo se diferencia quien realmente lo conoce de quien no... Incluso pequeños detalles, como la forma en la que cae sobre una tostada, tienen importancia. Es el elemento que ayuda a reconectar a la familia.

María Schwinning: Y además transmite un mensaje muy bonito: la importancia de fijarse en los detalles, en la identidad de cada lugar y en cada cultura. Vivimos en un mundo donde todo tiende a parecerse demasiado y la serie reivindica el valor de las raíces y esa sensación de pertenencia a un lugar.

—El reparto reúne a grandes actores y también a rostros muy ligados a la comedia, como el propio Pablo Chiapella, Lalachus o Lamine Thior. ¿Eso le da un sello especial a la serie?

Pablo Chiapella: Yo creo que sí. Aunque la serie habla de relaciones humanas complicadas e incluso dramáticas, como una familia que no se conoce, contar con gente que domina la comedia hace que nunca se pierda ese tono. Creo que el reparto consigue un equilibrio muy atractivo entre emoción y comedia.