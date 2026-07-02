Una gala de andar por casa

Este martes se dio a conocer el calendario de la Liga de Fútbol 2026-27, en un acto que califico, de manera muy amable, como desangelado, carente de carisma y a mucha distancia de lo que desea presumir el nivel competitivo la Federación Española de Fútbol.

Se emitió por YouTube a través del principal canal federativo… y casi que mejor, porque de esa manera pasó mucho más desapercibido que si se hubiera retransmitido por televisión, de lo que pudo ser una fiesta de la vuelta de la Liga de fútbol que este año cumplirá su 96.ª edición.

El acto se celebró once días más tarde de que lo realizara la Premier League inglesa. Pero, un momento: he escrito ¿celebrar? Vayamos al diccionario. Celebrar: del latín celebrare. Definición 2: "Realizar un acto formal con las solemnidades que este requiere". Bien, el sorteo de un calendario de Liga no creo que llegue a la categoría de solemnidad. Para empezar porque no fue un sorteo. Fue la demostración pública de un calendario que venía realizado previamente desde la sede federativa, pues los emparejamientos de todas las ligas se reflejaban en un gigante videowall.

¿Plaza Selección?

Y lo de solemne… A ver cómo lo explico: organizar un acto público en una plaza de grandes dimensiones, como la Plaza Colón, ahora bautizada como la Plaza Selección… de una ciudad como Madrid… He visto sobrenombres con poca empatía, pero como el de la Plaza Selección… me quedo muerto. Qué poca energía,

Pero me pregunto: ¿y bautizarla de otra manera? ¿Por qué no? No sé si a Ayuso le haría mucha gracia denominarla Plaza Roja, aunque ya existe en Moscú… ¡¡y en Badalona!!. Y además: la Federación ha perdido la oportunidad de denominarla la Caja Roja, un concepto similar a la Caja Mágica, también de Madrid, o con un buen patrocinio de los bombones de Nestlé, que además ya es sponsor oficial federativo. ¡¡Qué fallo!!

Y acabo. En el acto hubo cuatro gatos. O tres. La puesta de largo pareció muy pobre. Todo destilaba poca cosa.

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Cuando le tocó hablar al presidente de la Federación, Rafael Louzán, había pocas dudas: UN acto, en donde habló sólo UN dirigente, que ya llevaba UN micro puesto. Cuando el presentador lo citó para que subiera al escenario, Louzán gestualizó su comunicación: "¿yo, es a mí, subo al escenario?". Delirante.