La cara y la cruz de la radio

La radio, de enhorabuena.

Ayer se dio a conocer la segunda oleada del Estudio General de Medios, que se publica tres veces al año. Las cifras de la radio en España y, especialmente, en Catalunya, con la radio que emite en catalán, siguen siendo muy saludables, con un interés destacado en la radio de proximidad. Enhorabuena a quienes la producen, a quienes la escuchan y a los anunciantes que la mantienen. Esto es un trabajo de todos.

Y un mensaje dirigido a los fabricantes de dispositivos móviles, los de la manzanita y los androides, que deshabilitan a propósito el chip (todos lo llevan) para que cualquier teléfono deje de emitir en FM. Ya sé que las emisoras tienen sus aplicaciones para emitir sus emisiones, pero eso genera un gasto de datos absolutamente innecesario y, además, exige tragarse a menudo mensajes comerciales antes de escuchar el directo.

Ese chip de FM ya está incluido y siempre lo han llevado todos los dispositivos móviles, aunque ya casi han desaparecido. Me encantaría saberlo, pero ellos sabrán por qué. Después, la Unión Europea pide a la ciudadanía que dispongamos de una radio para cubrir situaciones de emergencia. Si la UE fue capaz de obligar a Apple a que las entradas de sus dispositivos tuvieran la entrada USB C, seguro que hará lo propio para que todos los fabricantes activen un chip que ya llevan incorporado.

La cruz: la ràdio, de luto.

Por contra, nos ha dejado Martí Trilla: un veterano periodista deportivo de voz grave y con una retranca humorística muy necesaria que basó su trayectoria en Catalunya Ràdio.

Otro estreno fallido en Telecinco.

Hace bien Telecinco en realizar propuestas de programas para este verano, pero no dan con la tecla. Debutó Ion Aramendi con "El verano se mueve", con otro estreno similar al que perpetró Paz Padilla y que comenté ayer. El problema no es el comunicador, sino los contenidos. Aramendi es como colocar a Vinicius de lateral derecho.

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La cadena de Fuencarral ha pasado de ser, desde hace más de dos décadas, la televisión privada líder del país a una anécdota de la que solo salvan los realities. Mientras Cuatro ha encontrado su hueco con Nacho Abad, Iker Jiménez y Risto Mejide, Telecinco tiene un problema grave de contenidos porque sigue dándole pábulo a personajes sin interés como Carmen Borrego, Rociíto, Gloria Camila y un largo etcétera. Ellos sabrán.