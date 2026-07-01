Audiencias de junio: TV3 lidera en Catalunya pese al Mundial de fútbol y con ayuda del Papa

TV3 vuelve a ser líder de audiencias en Catalunya este junio. Aunque la cadena lleva siendo la más vista 23 meses consecutivos, lo que no es tan habitual es que logre imponerse incluso aunque no cuente con el Mundial de fútbol, que puede verse en su totalidad en la tele de pago (DAZN) y, parcialmente, en TVE, con un partido por jornada y todos los de la selección española. De hecho, la competición futbolística ha impulsado el seguimiento de La 1 en este junio y ha alzado a la cadena como líder en el global de España.

En Catalunya, TV3 anota un 12,9% de cuota, seguida de La 1 (12,6), Antena 3 (8,4%), La Sexta (5,4%), Telecinco (4,7%) y Cuatro (4,5%). Estrenos como 'La casa nostra' y 'Cita bestial' han liderado el 'prime time' catalán, así como 'Pubertat' y 'Quanta guerra!'.

La visita del Papa

Pero una de las bazas del mes de junio de TV3 ha sido la cobertura de la visita del Papa a Barcelona, sobre todo con el espectacular especial 'La torre del cel', con el que conectaron cerca de 1,2 millones de personas

La parte final de la retransmisión, 'La celebració', ha sido el segundo programa más visto del mes en Catalunya, con un 28,7% de cuota y más de 805.000 telespectadores de audiencia acumulada (y 599.000 de media). Además, el '30 minuts' sobre la Sagrada Família, 'A tocar del cel', ha anotado récord de la temporada del programa, con una audiencia media de 357.000 telespectadores y un 'share' del 21,3%.

El tirón de los 'Telenotícies'

Los 'Telenotícies' siguen como líderes destacados y obtienen un 22,4% de cuota media, en el caso del 'TN comarques'; un 28,2%, el 'TN migdia', y un 20,7% el 'TN vespre'.

En el global de España, el Mundial ha lanzado a La1 con el 14,3% de cuota de pantalla, su mejor junio de los últimos 15 años. Las emisiones de Copa Mundial 2026 le aportan 3,4 puntos de cuota, el 23,8% del resultado mensual de la cadena. No lideraba en solitario desde julio 2024.

En segunda posición se sitúa Antena 3 (12,5%), seguida de Telecinco (8,3%), Cuatro (6,4%), La Sexta (5,5%), La 2 (3,5%), FDF (2,1%), Energy (1,9%) y Nova (1,9%).