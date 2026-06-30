EGM de la radio en Catalunya: Ricard Ustrell recorta oyentes a Jordi Basté, que sigue líder

La radio hace balance de la temporada en el inicio de las vacaciones gracias al EGM (Estudio General de Medios) de este martes 30 de junio. En Catalunya, los datos confirman que los dos programas más escuchados de las ondas se mantienen al alza: 'El món a RAC 1', de Jordi Basté, alcanza los 745.000 oyentes, mientras que 'El matí de Catalunya Ràdio', con Ricard Ustrell, llega a los 458.000, registrando la mejor cifra desde la temporada 2018-2019.

Esto supone un aumento respecto a las mismas fechas de 2025. Entonces, 'El món a RAC1' lograba 712.000 seguidores, mientras que 'El matí de Catalunya Ràdio' llegaba a los 429.000 oyentes.

Si lo comparamos con los datos de la última oleada, la de abril de 2026, los resultados son dispares. En ese mes, el programa de Jordi Basté en RAC 1 contaba con 809.000 fieles, mientras que el de Ricard Ustrell en Catalunya Ràdio se quedaba con 457.000.

Así, Basté se mantiene ahora como líder, aunque Ustrell recorta distancias: si este abril la diferencia entre ambos era de 352.000 oyentes, ahora es de 287.000. Hace un año, eso sí, la distancia entre ambos era de 283.000 seguidores.

RAC 1, líder

En cifras absolutas de las emisoras, RAC 1 sigue liderando con 1.018.000 oyentes (en julio de 2025 tenía 1.016.000), por los 672.000 de Catalunya Ràdio (que entonces tenía 680.000). La SER, en Catalunya, se queda con 397.000.

En cambio, en abril de este 2026, RAC 1 alcanzaba los 1.098.000 oyentes diarios, y Catalunya Ràdio, los 696.000. La Cadena SER se quedaba con 450.000 seguidores en Catalunya.

En Catalunya Ràdio, 'El suplement', con Roger Escapa, cierra su mejor temporada con 428.000 fieles diarios de media, subiendo tanto el sábado como el domingo.

También asciende 'Catalunya migdia', de Òscar Fernàndez, con 126.000 seguidores, que marca la mejor cifra desde la temporada 2018-2019 y el el informativo más escuchado de Catalunya en esta oleada. 'La tarda de Catalunya Ràdio', con Francesc Garriga, registra un incremento hasta los 126.000 oyentes.

Los deportes

Esa temporada también sube la audiencia de los contenidos deportivos: 'Tot gira', con David Clupés, experimenta un gran crecimiento el sábado (174.000 oyentes, un 52% más) y domingo (191.000); y el 'Tot Costa', con Jordi Costa y Sònia Gelmà, alcanza los 118.000 fieles diarios.

Dentro de 'El matí de Catalunya Ràdio', 'La Reinaxença', con Peyu, cierra su segunda temporada con 102.000 oyentes diarios, su mejor cifra.

En RAC 1, al mediodía, 'La competència', con Òscar Andreu y Òscar Dalmau, la esuchan 167.000 personas, y el 'Vostè primer', con Marc Giró, 140.000. A las dos, el informativo '14/15', con Núria Travesa y Xavi Rocamora, cuenta con 94.000 oyentes.

De Toni Clapés a Xavi Bundó

A partir de les tres de la tarde, el 'Versió RAC1', con Toni Clapés, llega a los 403.000 seguidores; la primera hora, con Els teloners del Versió RAC1 Marc Bala, Guillem Estadella y Alba Segarra, registra récord con 120.000 oyentes; y la última hora deportiva, el 'Temps afegit' con Edgar Fornós, anota 122.000. A les ocho de la tarde, el 'No ho sé' con Mireia Garolera tiene 135.000; y por la noche, el 'Tu diràs' con Aleix Parisé, 124.000.

El fin de semana, 'La primera pedra', con Noemí Polls, registra 88.000 oyentes cada sábado; el 'Via lliure', con Xavi Bundó, 574.000; el '14/15', con Aurora Rodríguez y Albert Ferran, 44.000; y el 'RAC1manat' con Esther Muñoz, 40.000.

El 'Superesports', con Xavi Puig, 305.000; y el 'Tu diràs' anota récord con 213.000 seguidores.