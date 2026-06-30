Las protestas de la plantilla de TV3 y Catalunya Ràdio retrasan la emisión de informativos y magazines

Los trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio han protestado este martes para expresar el rechazo de la plantilla a la gestión de la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en una huelga parcial que ha afectado a varios programas informativos y magazines de radio y televisión.

En TV3, los 'Telenotícies' de las 14:30 y de las 21 horas se han visto interrumpidos y han empezado con quince minutos de retraso, mientras que en Catalunya Ràdio los paros se han producido al inicio de los programas de 'Catalunya Migdia' y 'Tot costa' a las 14 y a las 19 horas respectivamente.

En desacuerdo con la política de nombramientos de cargos

Tal y como acordó el Comité de Empresa de de TV3 el pasado 17 de junio, las reivindicaciones se han producido por la política de "nombramientos de cargos de libre designación" llevada a cabo en los últimos años. Y, según el órgano de representación, muchos de estos responsables han sido incorporados mediante "procesos de selección y perfiles profesionales que no han contado con la aceptación ni la participación" de los representantes de los trabajadores.

Además, sostiene que una parte importante de estos cargos carece de experiencia en radio y televisión y presenta deficiencias en la gestión de equipos, lo que, afirman, ha llegado a afectar a la "salud laboral" de empleados de distintos departamentos

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Los trabajadores han protestado en contra de los presuntos incumplimientos del convenio colectivo, sobre todo en la gestión de las horas extraordinarias y el sistema de compensaciones, y aseguran que hay una falta de negociación con la plantilla. Además, se muestran contrarios a cómo se ha impulsado la transformación digital y la creación de la plataforma 3Cat, que consideran externalizada y poco eficiente.