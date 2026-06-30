ÓBITO
Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años
El periodista alicantino conducía el programa 'Buenos días Aragón' desde 2024
Redacción
El presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández, que conducía el informativo matinal, 'Buenos días Aragón', ha fallecido a los 55 años de edad a causa de una larga enfermedad tras una larga trayectoria ligada al periodismo.
Nacido en Alicante en 1971 y licenciado en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid, llegó a la cadena autonómica aragonesa, haciendo conexiones en directo desde Madrid de información política, social, económica tanto nacional como aragonesa en 'Aquí y ahora'. Desde ahí, en marzo de 2024, dio el salto al 'Buenos días, Aragón', que para él fue un "sueño cumplido", según revelaba en una entrevista a 'Extra Digital'.
Larga trayectoria
Trabajó en 'Negocios TV', un canal especializado en economía y empresa como presentador, editor y redactor de contenidos informativos del canal de las noticias y también como locutor de spots publicitarios, locuciones para programas, además de que fue director de antena. Fue también director, editor y presentador de Informativos en La 8 TV, una de las televisiones en la Comunidad Valenciana. Junto a ello, fue presentador en todas sus franjas horarias del Telediario de Intereconomía.
En su carrera política, Manuel Gómez Fernández fue diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de las Comunidad Valenciana durante varias legislaturas, entre los años 1995 y 2007 con los gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Posteriormente, ocupó un puesto de asesor de comunicación entre 2015 y 2018 en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fuente: El Periódico de Aragón
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