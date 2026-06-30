El anti show de Paz

Los programadores de las televisiones y quienes mandan en las productoras tienen una máxima universal con la que un servidor no está del todo de acuerdo: ante la duda, siempre conviene que en la pantalla esté presente un andaluz/a.

Si se trata de un programa coral, no existe debate alguno: que como mínimo aparezcan uno o dos componentes con un claro tono de la tierra. Si, por otra parte, un programa precisa de un presentador/a individual, conviene que un andaluz/a esté entre los nominados para la decisión final. Es una máxima que no es de ahora y que sigue vigente.

¿Y en qué basan esta máxima o dicha teoría? Mantienen que un tono o un deje andaluz siempre comporta optimismo, bienestar, alegría y suele desprender un carácter distendido, amable, simpático y dicharachero, porque todo eso entienden que suma en televisión. Cierto. Y no es que un catalán o un cántabro transparenten mala leche ni un tono desagradable. Para nada. Ya he apuntado que se trata de una máxima de programadores que opinan y deciden qué aparece en la pantalla. E insisto en que yo no estoy para nada de acuerdo. Me revienta el histórico tópico de equiparar tono andaluz con chiste y gracieta fácil, como si fuera el principal bastión de aquellas tierras. Por favor. Basta.

Esto lo explico porque el pasado sábado vi “El show de Paz”, la “nueva” apuesta de Telecinco con la gaditana Paz Padilla al frente. Lo peor fue todo: colaboradores con muchos seguidores en redes sociales, como si ello fuera garantía de audiencia, ritmo de programa demasiado acelerado y parodias fáciles sobre el edadismo, como cuando la propia Paz imitó a una señora mayor que perdía sus bragas… Qué pena. Aquellos chistes que generaban sonrisa en los 80 (recordemos el inoportuno “mi marido me pega”, de Millán Salcedo) hoy en día, cuando nuestra sociedad ha evolucionado, ya no hacen ni puñetera gracia. ¿Resultado? Un decepcionante 7,8%. Ignoro si el programa llegará a septiembre.

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