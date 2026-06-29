Radio
Xavier Sardà vuelve a la radio este verano
La SER estrena ‘A la cara’, su regreso a la radio junto a Frank Blanco
La Cadena SER incorpora este verano a su programación ‘A la cara’, un nuevo formato conducido por Xavier Sardà y Frank Blanco que propone a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país escuchar de frente los comentarios, opiniones y etiquetas que los acompañan. El programa empezará a emitirse el próximo 5 de julio, los domingos a las 19:00 horas y consta de 6 entregas.
Cada programa recibirá a un invitado diferente que descubrirá algunas de las afirmaciones que circulan sobre él en medios de comunicación, redes sociales o conversaciones públicas. Alex Corretja, Isabel Coixet y Judit Mascó serán algunos de los invitados que participarán en el programa-
Xavier Sardá regresa a la SER tras colaborar en 'Hoy por Hoy' en la etapa de Iñaki Gabilondo y estar al frente de 'La Ventana' entre 1993 y 1997. "Añoraba la radio, saludar cada día a los oyentes de la SER es algo de lo que nunca me cansaría", ha afirmado el presentadro catalán en un comunicado de la emisora.
"En los tiempos de las fake news, los personajes se van a enfrentar a lo que se dice o publica sobre ellos, que no siempre es verdad. Además, escucharán qué piensa de ellos su entorno más cercano. Y va a haber para todos los gustos", añade rank Blanco.
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