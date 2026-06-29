Un día cualquiera en Telecinco

Telecinco. Jueves de la semana pasada. Programa: “El diario de Jorge”. Un espacio producido por Boomerang para la principal cadena de Mediaset en horario de tarde y que presenta Jorge Javier Vázquez. ¿De qué va? De personas que desean realizar públicamente un testimonio. Suelen ser reales. Bueno, suelen, suelen… Ya sabemos que muchas de las cosas que pasan y que se emiten en televisión no son verdad.

El auténtico valor de programas de este pelaje consiste en el excel del productor que guarda como un tesoro una infinidad de invitados que han participado históricamente por programas así, con datos, mail y teléfono de cada uno, pese a que algunos de éstos ni se emitan actualmente. Me refiero a espacios desde “El diario de Patricia”, con Patricia Gaztañaga, o “El diario”, con Sandra Daviu, etc…

También es importante el factor público, siempre necesario para plasmar sus reacciones de todo tipo ante la reacción imprevisible de lo que puede pasar en el plató.

Tres sillones para los protagonistas y un video wall de fondo es un decorado suficiente para explicar cada caso. Y en Telecinco, algo que históricamente la casa ha resuelto muy bien, un plató iluminado de forma extraordinaria.

En el inicio de cada posible encuentro la dirección del programa planta una pregunta que el realizador convierte en una chyron (un rótulo) inicial, y este jueves fue la siguiente: “Su amistad de rompió hace cuatro años. ¿Conseguirán recuperar su relación?”. De fondo, en el video wall, una nota (presuntamente) de Lucas que rezaba: “Me siento muy culpable”. Fdo: Lucas”.

Entra Lucas en el plató, camina ocho pasos; Valentina la espera sentada, y cuando ambos están cerca ella se levanta y le pega una bofetada en el lado derecho de su cara. Lucas no dice ni pío, ni se exclama.

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El realizador se recrea en una chica del público que pone cara de sorpresa, mientras comprueba el monitor de antena que la están pinchando. Y Jorge Javier exclama: “Oye, por favor, Valentina, no, no, no… muy mal. Él ha venido aquí a pedirte disculpas y lo que te mereces es… abandonar el plató”. El público arranca a aplaudir. Ella asiente, no protesta y se va. El realizador vuelve a pinchar a la chica de antes del público, que con una amiga siguen poniendo caras y gestos de desaprobación. Como si con ello el drama fuera mayor. Y más tarde, otro caso.