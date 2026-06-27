La cadena de televisión que impulsa José Miguel Contreras será "una factoría" de contenidos "moderna" para competir con Cuatro y LaSexta

El histórico empresario audiovisual y expresidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) José Miguel Contreras afirma que la nueva cadena de televisión en abierto que impulsa será "una factoría de creación de contenidos" audiovisuales "muy moderna", que emitirá en directo de forma "lineal", e independiente, que no será políticamente de "rojos o azules".

Así lo trasladó en una entrevista en Servimedia el impulsor principal del nuevo canal televisivo, que comenzará sus emisiones después del verano tras hacerse con la licencia de TDT aprobada en el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo.

Según afirmó Contreras, la nueva cadena será una fábrica de generación de contenidos audiovisuales "única, muy buena, muy actualizada, muy moderna y luego amplificada a través de todas las ventanas posibles".

La "gran novedad" que aportará este medio de comunicación, que todavía no tiene nombre comercial, es que emitirá "todo el día en directo". "Aquí no hay grabado nada", añadió. Este formato permitirá al canal diferenciarse de la competencia y ofrecer a los espectadores la información más importante de cada jornada en tiempo real.

La propuesta busca imprimir de agilidad sus contenidos, pero no al estilo de otros canales que triunfaron hace 20 años como CNN+ o el Canal 24 horas de RTVE, que ofrece "telediarios uno detrás de otro". Funcionará por momentos como una radio que conecta en directo con sus reporteros o con expertos para que cuenten lo que está ocurriendo y expliquen a la audiencia las principales claves de lo que acontece.

"Nosotros queremos ser la primera tele que salga a hacer los programas a la calle, que esté viajando por toda España, que no sea solo desde Madrid", explicó. Esto será posible gracias a la tecnología. "Antes era carísimo, era imposible mandar una unidad móvil. Hoy en día una unidad móvil es una maleta que va en el AVE con un operario. Llegas y la instalas en un momento y puedes televisar un evento en un teatro", indicó el empresario.

El reconocido promotor audiovisual se ha marcado como objetivo crear "un proyecto amplio, abierto, diverso y actualizado". "Tenemos que tener un medio con personalidad propia", "un medio de comunicación del año 2030", insistió.

En este sentido, afirmó que espera crear una "comunidad" de espectadores "libre, optimista, de buen rollo". Y en ese mundo de "gente abierta" se respetarán unos "valores sociales que puedes identificar, pero que no va cerrado a nadie". Así, aseveró que el canal de TDT que podría comenzar a emitir en octubre seguirá una línea editorial independiente del poder político.

"Esto no es un negocio"

"Sería ridículo que alguien pensara que vamos a invertir 25 o 30 millones de euros para que un partido político gane dentro de seis meses. ¿Y si no gana, qué haces? Esto es un negocio", argumentó para desmontar a quienes han vinculado la adjudicación de la licencia de emisión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con un posicionamiento ideológico de la cadena cercano al Ejecutivo.

"Si no hay negocio, no hay libertad, no hay independencia y no puedes hacer lo que quieres. De ahí la dependencia extrema que tienen muchos medios de comunicación hoy en día de los gobiernos de turno, porque viven de ellos. Aquí no, una televisión no vive, es imposible, no puede vivir de administraciones públicas. Necesitas un volumen de ingresos que lo imposibilita. Por tanto, todo lo que sea identificarte con un partido o con una línea muy concreta sería la mayor estupidez del mundo", aseveró.

No serán, dijo, "rojos o azules, o ultrarrojos o ultraazules, eso ya existe" y "no parece que sean negocios estratosféricos". "Por tanto, lo que tenemos que presentar es una alternativa creíble, que las caras que tengamos lo representen y que los contenidos vayan acordes", resolvió.

Su objetivo, abundó, no es ser una televisión de "nicho", sino convertirse en la séptima cadena de televisión de España para "competir con los grandes". Para empezar, con Cuatro y con laSexta, cadena de la que fue consejero delegado. Para estar en "esa liga" no puedes ser "partidista" porque eso limitaría la difusión de los contenidos.

No obstante, aseguró que hoy las televisiones ya no pugnan por alcanzar audiencias masivas. Antes "para triunfar tenías que tener el mayor número posible de espectadores o de seguidores". Hoy en día "las grandes audiencias han desaparecido por la fragmentación. Y ahora la base fundamental es que tengas muchos negocios pequeños a bajo costo".

"No necesitas un 40% de audiencia. Si hacemos un 5% nos coronamos, pasamos a la historia, y si hacemos un 3% nos va de maravilla y si hacemos menos, nos irá bien, pero no habremos cumplido el objetivo que pretendemos", aclaró.

Un nuevo formato

"Nuestra ideología va a ser claramente la de la televisión más moderna que existe en España", zanjó. "Nuestro hueco tiene que ser mejorar el mundo de manera constructiva y entretenida". "Vamos a meternos en todos los temas" de manera "constructiva y bien humorada", dijo.

Cuando puso en marcha LaSexta en 2006 ya planteó el canal con un "contenido de palabra". Hoy "el debate, la discusión pública, ha ganado todavía en mayor interés y, por tanto, este tipo de canales, que son una referencia para el ciudadano que sabe que en cualquier momento del día, si te quieres enterar, lo pones" son en su opinión el formato con más posibilidades. "Este es el modelo que ahora mismo está triunfando en todo el mundo y es el único concepto televisivo que en la última década ha aparecido nuevo en la televisión", indicó.

El nuevo canal lleva gestándose desde "prácticamente después de la pandemia" y con el 'boom' de las plataformas de 'streaming' de fondo. Ese fenómeno ha convertido a Netflix, HBO, Disney o Movistar en gigantes que han "comido terreno" a la televisión tradicional. En ese contexto, explicó, lo que está funcionando son "canales de actualidad basados en el directo inmediato local de cada país". Y eso es lo que harán desde esta nueva cadena.

Su único coste será el de la "saliva" de las tres o cuatro personas que sentarán a la mesa para dialogar sobre los temas de actualidad. De esta manera, resolvió que los contenidos que ofrecerán serán principalmente de opinión, debate y explicación. Y que cuando un espectador se asome a su ventana no se va a defraudar porque siempre van a estar hablando del tema del momento, no se encontrarán un reportaje sobre los "lagos de Turquía" o con un cocinero que explique "cómo se cocina la dorada a la sal".

"Nos gustaría ser el Papa"

El empresario afirmó que "de alguna manera nos gustaría ser el Papa en términos de conseguir aglutinar a gente muy distinta en un espíritu que represente" unos valores comunes, legos de "la negritud, la pelea, la bronca".

Noticias relacionadas

En ese sentido, "bromas aparte" dijo, darán gran relevancia "al tratamiento" de la información y elaborarán un código que harán público en el que recogerán ese estilo editorial "incompatible" con "lo que son los modelos ahora mismo de televisión y de medios", que "en muchos casos están basados en tertulias de mucha confrontación o de negatividad absoluta o de falta completa de confirmación o de explicación de los hechos", concluyó.