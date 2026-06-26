'L’hora dels adéus'

Pues ha coincidido, por casualidad del calendario y por cosas de la vida, que cuatro personas del oficio se han jubilado en menos de un mes: se trata de los periodistas de radio Xavier Saisó, Xavi Andreu y José Manuel Oliván y la periodista de tve Anna Bosch. Todos han rondado, y en algún caso superado, los 40 años de oficio.

Saisó ha sido siempre un hombre de Ràdio Barcelona. Empezó en los 80 cuando cubría la Volta ciclista a Catalunya para Ràdio Ciutat de Badalona. Un día, al no existir un teléfono fijo cerca del final de una etapa, en el Monestir de Rodes (Llançà), se le ocurrió narrar ese final y grabar el relato en un cassette. Caminó muchos metros, alcanzó la recepción del Monestir, pidió utilizar el teléfono, llamó a la radio y reprodujo en diferido la grabación que había realizado minutos antes. El hecho llegó al entonces jefe de Deportes, Alex Botines, que lo fichó días después para Ràdio Barcelona. De esto ya hace 40 años.

Oliván tiene el cielo ganado por haber participado en numerosas Vueltas y Tour con un monstruo como José María García en donde sólo prevalece la entrega total y jamás hubo un descanso. 44 años después de sus inicios en Ràdio Sabadell con Luis Lorente, Oliván aparca el micrófono con un doctorado en información deportiva sobre el RCD Espanyol en Radio Marca. Buen jefe y mejor persona.

En el año 1982 Anna Bosch empezó haciendo radio en Antena3. Ingresó en tve en el 88 y ocupó posteriormente las corresponsalías de la tele pública en Moscú, Washington y Londres. ¡Casi nada! Cerró su etapa profesional este pasado martes, en el “Cafè d’idees” de Gemma Nierga.

Tras haber iniciado su andadura profesional en la antigua Ràdio Sabadell, Xavi Andreu pasó por la COPE, donde ha cubierto vueltas ciclistas, Mundiales de fútbol y ha ocupado en dos etapas distintas la dirección de comunicación del RCD Espanyol y la de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Siempre en su equipo.

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Los cuatro iniciaron su oficio en la radio local. ¿Casualidad? No lo creo. Se trata de la fuerza de ese medio que se basa su fuerza en la improvisación, el manejo del vocabulario y el relato y fue la mejor base posible para iniciar y aplaudir sus trayectorias. Seguro que ustedes tienen algún recuerdo para cada uno de ellos. Gracias, compañeros. Y felicidades.