¿El telediario del futuro?

La edición del teledIArio de este pasado lunes dedicó un apartado especial, sin duda muy interesante, dedicado a la inteligencia artificial. Pepa Bueno, su habitual presentadora, se movió por su espacio habitual y por medio de la técnica recreó su alter ego ubicado en platós de telediarios del pasado e incluso del futuro. Un trabajo en equipo de 22 minutos de duración muy sano y merecedor de un aplauso para entender aquello de las las fakes news, o para que nos entendamos mejor: para plantearnos dudas a cerca de todo lo que nos enfrentamos como sujetos pasivos cuando vemos un alud de información en cualquiera de nuestros dispositivos.

Esto de las fake news no es de hoy: en las elecciones americanas de 1972 que enfrentaron a Nixon y McGovern, diferentes personas se colocaron en los ascensores de grandes almacenes de las principales capitales de la nación, repletos hasta las trancas, difundiendo desagradables bulos sobre el aspirante del otro bando. Se corrió la voz de tal manera que la victoria de Nixon fue abrumadora, un 60% de los votos frente a un 37% del segundo. Aquello de entonces ya eran fake news, sólo que sin terminales ni pantallas propias de la IA.

Ahora la realidad se intenta explicar sin ‘ganchos’ en los ascensores y por medio de la IA, que en su deseo de publicar contenidos con la mayor perfección posible, se acaba convirtiendo en una mentira que en ocasiones acaba siendo asquerosamente imperfecta. Les pongo un ejemplo: las imágenes del golpe de estado en 1981 con el irresponsable de Tejero al mando que mientras pronuncia su frase mítica (“quieto todo el mundo”) el resto de personas de alrededor ni se inmutan.

En su afán por generar contenidos del pasado, e incluso del futuro, aplicando la mayor perfección posible a las imágenes, a mí me suena raro, y como mínimo siempre me genera muchas dudas sobre la realidad que expone y me obliga a volver a ver cualquier imagen, con una explicación idéntica al slogan del histórico referéndum de la OTAN: “de entrada, no”. Y luego ya lo comprobaré.

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Una cosa es colorear imágenes del NODO, cuyo origen nadie discute que sea en blanco y negro y el color aporta cierta modernidad que todos reconocemos, y otra que la IA nos clone la voz y modifique imágenes pero los humanos, que han creado la IA, deben repetir curso porque todavía falta mucho por mejorar.