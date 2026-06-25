3Cat se incorpora a la Unión Europea de Radiodifusión

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) ha aprobado este jueves en Praga la incorporación de 3Cat a la organización como miembro auxiliar, convirtiendo a la corporación catalana en la primera entidad pública de comunicación sin ámbito estatal que pasa a formar parte de la institución. Se trata de una nueva categoría que permite que, por primera vez, una corporación que no tiene alcance estatal entre en el EBU-UER.

La televisión pública catalana pasa a formar parte de un espacio donde se encuentran otras grandes televisiones internacionales como la BBC (Reino Unido), France Télévisions (Francia), la RAI (Italia), ARD/ZDF (Alemania) y RTVE.

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha celebrado la incorporación y ha destacado el valor estratégico de esta nueva etapa para la corporación y para la proyección internacional de la lengua catalana. "Incorporarnos a la EBU-UER es un gran logro porque nos permitirá hablar de tú a tú con las grandes corporaciones europeas. Se refuerza nuestra legitimidad y nuestra identidad a nivel europeo", ha afirmado. "Sin duda es un paso muy importante que refuerza el papel de los medios públicos de nuestro país y que posiciona a la lengua catalana en un entorno europeo audiovisual como no lo habíamos sido antes", ha añadido.

La entrada en la EBU-UER abre nuevas oportunidades para 3Cat. Entre las principales ventajas destaca el acceso a la amplia red informativa de las corporaciones miembros, lo que permitirá compartir contenidos y noticias con medios públicos de toda Europa. Asimismo, la corporación podrá participar en espacios de cooperación e intercambio de conocimiento, experiencias y datos del sector audiovisual.

La membresía también facilitará la optimización de recursos relacionados con los derechos de emisión, así como el acceso a servicios técnicos y logísticos compartidos. Además, permitirá reforzar la formación y el apoyo profesional en ámbitos clave para el futuro de los medios públicos, como la inteligencia artificial, la digitalización y los nuevos formatos audiovisuales.

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Por su parte, el director de la UER, Noel Curran, ha destacado durante la Asamblea General que 3Cat "es un operador público moderno e innovador, con una experiencia valiosa para compartir en ámbitos como los contenidos en catalán, la transformación digital y el periodismo regional de servicio público, fundamental para la ciudadanía a la que se dirige".