Televisión
3Cat se incorpora a la Unión Europea de Radiodifusión
La corporación catalana se convierte en la primera entidad pública de comunicación sin ámbito estatal en formar parte de la institución europea
La televisión tendrá ahora acceso a la amplia red informativa de las corporaciones miembros, lo que permitirá compartir contenidos y noticias con medios públicos de toda Europa
La Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) ha aprobado este jueves en Praga la incorporación de 3Cat a la organización como miembro auxiliar, convirtiendo a la corporación catalana en la primera entidad pública de comunicación sin ámbito estatal que pasa a formar parte de la institución. Se trata de una nueva categoría que permite que, por primera vez, una corporación que no tiene alcance estatal entre en el EBU-UER.
La televisión pública catalana pasa a formar parte de un espacio donde se encuentran otras grandes televisiones internacionales como la BBC (Reino Unido), France Télévisions (Francia), la RAI (Italia), ARD/ZDF (Alemania) y RTVE.
La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha celebrado la incorporación y ha destacado el valor estratégico de esta nueva etapa para la corporación y para la proyección internacional de la lengua catalana. "Incorporarnos a la EBU-UER es un gran logro porque nos permitirá hablar de tú a tú con las grandes corporaciones europeas. Se refuerza nuestra legitimidad y nuestra identidad a nivel europeo", ha afirmado. "Sin duda es un paso muy importante que refuerza el papel de los medios públicos de nuestro país y que posiciona a la lengua catalana en un entorno europeo audiovisual como no lo habíamos sido antes", ha añadido.
La entrada en la EBU-UER abre nuevas oportunidades para 3Cat. Entre las principales ventajas destaca el acceso a la amplia red informativa de las corporaciones miembros, lo que permitirá compartir contenidos y noticias con medios públicos de toda Europa. Asimismo, la corporación podrá participar en espacios de cooperación e intercambio de conocimiento, experiencias y datos del sector audiovisual.
La membresía también facilitará la optimización de recursos relacionados con los derechos de emisión, así como el acceso a servicios técnicos y logísticos compartidos. Además, permitirá reforzar la formación y el apoyo profesional en ámbitos clave para el futuro de los medios públicos, como la inteligencia artificial, la digitalización y los nuevos formatos audiovisuales.
Por su parte, el director de la UER, Noel Curran, ha destacado durante la Asamblea General que 3Cat "es un operador público moderno e innovador, con una experiencia valiosa para compartir en ámbitos como los contenidos en catalán, la transformación digital y el periodismo regional de servicio público, fundamental para la ciudadanía a la que se dirige".
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